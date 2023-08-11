Выросшие процентные ставки обеспечили банку Luminor баснословную прибыль

В связи со сложившейся экономической ситуацией и повышением процентных ставок, спрос на новые кредиты во втором квартале снизился, объем вкладов уменьшился незначительно. Luminor сосредоточился на поддержке своих клиентов и продолжил реализацию своей стратегии. В сегменте розничных банковских услуг банк усовершенствовал предлагаемые клиентам услуги, увеличил объем жилищных кредитов по сравнению с предыдущим годом, повысил процентные ставки по срочным вкладам и увеличил долю активных клиентов. В области банкинга предприятий Luminor вновь стал одним из ведущих организаторов новых выпусков корпоративных облигаций в странах Балтии. Luminor увеличил чистый процентный доход и повысил эффективность, что привело к росту чистой прибыли.

Банк осуществил дальнейшие инвестиции в свою ИТ-платформу и укрепил организационную структуру. Прогресс будет продолжаться в ближайшие кварталы. Luminor предпринял дальнейшие шаги по реализации своих целей в области экологии, социальной политики и управления (ESG). Банк был отмечен за свою работу в этой области Индексом устойчивости 2023 Латвийского института корпоративной устойчивости и ответственности.

Во втором квартале чистая прибыль банка составила 53,2 млн евро, увеличившись на 81% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Это увеличение было обусловлено главным образом ростом чистого процентного дохода, поскольку Luminor увеличил объем выданных клиентам кредитов и процентные ставки выросли после нескольких лет исключительно низкого уровня и ограниченной рентабельности.