Выросшие процентные ставки обеспечили банку Luminor баснословную прибыль

Банк Luminor опубликовал результаты второго квартала 2023 года, которые свидетельствуют о росте бизнеса и сохранении высокого качества кредитов. Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле осталась на уровне 1,2%.
В связи со сложившейся экономической ситуацией и повышением процентных ставок, спрос на новые кредиты во втором квартале снизился, объем вкладов уменьшился незначительно. Luminor сосредоточился на поддержке своих клиентов и продолжил реализацию своей стратегии. В сегменте розничных банковских услуг банк усовершенствовал предлагаемые клиентам услуги, увеличил объем жилищных кредитов по сравнению с предыдущим годом, повысил процентные ставки по срочным вкладам и увеличил долю активных клиентов. В области банкинга предприятий Luminor вновь стал одним из ведущих организаторов новых выпусков корпоративных облигаций в странах Балтии. Luminor увеличил чистый процентный доход и повысил эффективность, что привело к росту чистой прибыли.
Банк осуществил дальнейшие инвестиции в свою ИТ-платформу и укрепил организационную структуру. Прогресс будет продолжаться в ближайшие кварталы. Luminor предпринял дальнейшие шаги по реализации своих целей в области экологии, социальной политики и управления (ESG). Банк был отмечен за свою работу в этой области Индексом устойчивости 2023 Латвийского института корпоративной устойчивости и ответственности.
Во втором квартале чистая прибыль банка составила 53,2 млн евро, увеличившись на 81% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Это увеличение было обусловлено главным образом ростом чистого процентного дохода, поскольку Luminor увеличил объем выданных клиентам кредитов и процентные ставки выросли после нескольких лет исключительно низкого уровня и ограниченной рентабельности.
Поскольку банк инвестировал в свои ИТ-системы и процессы, операционные расходы выросли за год на 72%. Резервы на покрытие кредитных убытков Luminor были выше, как и налоговые отчисления после введения временного банковского сбора в Литве.
По сравнению со вторым кварталом 2022 года соотношение расходов и доходов банка улучшилось на 7 процентных пунктов и составило 55,5%, что позволило увеличить годовую доходность капитала до 12,8%. Позиции Luminor по ликвидности и капиталу являются сильными. Коэффициент CET1 первого уровня и общий коэффициент капитала Luminor, учитывающий чистую прибыль за период, составили на конец квартала 22,9%.
«Нашим приоритетом на 2023 год является наращивание потенциала и возможностей, сосредоточение внимания на улучшении качества обслуживания клиентов, повышении эффективности и обеспечении хорошей готовности к работе в сложившихся макроэкономических условиях. Во втором квартале мы двигались в этом направлении, продолжая реализацию инвестиционной программы, одновременно улучшая операционные показатели и укрепляя позиции по ликвидности и капиталу», – отметил генеральный директор Luminor Петер Босек.
«Долгосрочный прогноз для Балтийского региона является благоприятным. Мы с уверенностью смотрим на текущий год. Luminor делает все, чтобы улучшить финансовое состояние наших клиентов и наших домашних рынков, поддержать их рост. При этом мы будем сохранять устойчивое финансовое положение, осуществлять рациональное управление рисками и выполнять наши более широкие обязательства», – добавил генеральный директор Luminor.