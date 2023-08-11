Проект таллиннских ночных автобусов продлится до конца октября

Вице-мэр Владимир Свет (ЦП) пояснил, что продлить срок пилотного проекта ночных автобусов стало возможно, поскольку предусмотренные на эти цели в бюджете этого года 300 000 евро не будут использованы в полном объеме к изначально запланированному сроку.

«При составлении сметы мы учитывали возможность того, что последствия вандализма тоже придется устранять, но, к счастью, в этом не было необходимости. Мы решили полностью использовать запланированные ресурсы и продлить период проекта, чтобы получить дополнительную информацию о том, есть ли спрос на услугу и осенью, когда закончится период отпусков. Летние месяцы показали, что автобусами пользуются достаточно активно», - сказал Свет.

Кроме того, в августе Центр стратегического управления Таллинна проведет опрос среди пользователей ночных автобусов, чтобы выяснить, каковы ожидания и пожелания пассажиров в этом отношении. Результаты опроса помогают лучше определить профиль пользователя ночного автобуса и оценить результаты пилотного проекта.