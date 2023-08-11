Проект таллиннских ночных автобусов продлится до конца октября

Пилотный проект таллиннских ночных автобусов, стартовавший в мае, продлится до конца октября вместо первоначально запланированного 17 сентября.
Вице-мэр Владимир Свет (ЦП) пояснил, что продлить срок пилотного проекта ночных автобусов стало возможно, поскольку предусмотренные на эти цели в бюджете этого года 300 000 евро не будут использованы в полном объеме к изначально запланированному сроку.
«При составлении сметы мы учитывали возможность того, что последствия вандализма тоже придется устранять, но, к счастью, в этом не было необходимости. Мы решили полностью использовать запланированные ресурсы и продлить период проекта, чтобы получить дополнительную информацию о том, есть ли спрос на услугу и осенью, когда закончится период отпусков. Летние месяцы показали, что автобусами пользуются достаточно активно», - сказал Свет.
Кроме того, в августе Центр стратегического управления Таллинна проведет опрос среди пользователей ночных автобусов, чтобы выяснить, каковы ожидания и пожелания пассажиров в этом отношении. Результаты опроса помогают лучше определить профиль пользователя ночного автобуса и оценить результаты пилотного проекта.
Отправной точкой ночных автобусных маршрутов является Балтийский вокзал. Автобусы отправляются с пятницы по воскресенье с половины второго до пяти утра с 30-минутным интервалом.
Автобус № 91 едет до Мустамяэ, № 92 до Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 до Пельгуранна и № 94 до остановке Прийсле. Автобусы курсируют в обоих направлениях и после прибытия в пункт назначения возвращаются на остановку Балтийского вокзала. Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров действует обычный тариф.