Французский портал распространяет об Отте Тянаке ложную информацию

На третьем спецучастке днище машины пробил камень, который в итоге повредил мотор – из-за этого Тянаку пришлось прервать соревнования. И хотя Тянак дал СМИ комментарии, французский портал написал, что наш гонщик не слишком долго находился в парке техобслуживания.

«Понятно, что Тянак был крайне разочарован тем, что ему пришлось выбыть из гонки – соревнования только начались, но эстонец даже не поприветствовал команду и механиков, когда прибыл в парк», - написал портал.

Предположительно, механикам команды, которые несколько недель не были дома, не понравилось, что их гонщик был дома, наслаждаясь отпуском, еще до того, как закончился первый полный день финского ралли.

Также журналисты добавили, что даже глава M-Sport Ричард Милленер не успел переговорить с Тянаком до того, как последний отправился домой.