Пошел на тренировку и пропал: в Эстонии ищут 16-летнего парня

Близкие сообщили в полицию, что Денис, отправившийся вечером на тренировку, к ночи не вернулся домой и неизвестно, где молодой человек может находиться. Юноша и ранее уходил из дома, но потом все равно возвращался через какое-то время.

У молодого человека есть с собой телефон, но он выключен, поэтому нет возможности установить, где он проводит время и с кем. Полицейские проверили различные места в Тарту, но Дениса там нет.

Приметы пропавшего: рост 175 см, короткие русые волосы. Уходя из дома, на нем была синяя рубашка и черные джинсы.