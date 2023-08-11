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Пошел на тренировку и пропал: в Эстонии ищут 16-летнего парня

Rus.Postimees
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Денис.
Денис. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Тарту 16-летнего Дениса, который 9 августа вечером пошел на тренировку и пропал.

Близкие сообщили в полицию, что Денис, отправившийся вечером на тренировку, к ночи не вернулся домой и неизвестно, где молодой человек может находиться. Юноша и ранее уходил из дома, но потом все равно возвращался через какое-то время.

У молодого человека есть с собой телефон, но он выключен, поэтому нет возможности установить, где он проводит время и с кем. Полицейские проверили различные места в Тарту, но Дениса там нет.

Приметы пропавшего: рост 175 см, короткие русые волосы. Уходя из дома, на нем была синяя рубашка и черные джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Дениса или располагает информацией о его местонахождении, звонить в центр тревоги по номеру 112.

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