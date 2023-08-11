В пятницу дорожное движение в Таллинне будет ограничено из-за ночного забега

Об этом BNS сообщили в оргкомитете забега, отметив, что для обеспечения безопасности бегунов на время проведения мероприятия временно вступят в силу изменения в дорожном движении. Будет изменено движение как общественного транспорта, так и автомобилей.

По словам главного организатора забега Марко Торма, число бегунов растет с каждым годом. В этом году на забег зарегистрировалось уже более 3500 участников.

Почти половина участников выбрала десяти километровую дистанцию, а на пяти километровую зарегистрировалось чуть менее 1100 человек. «Больше людей, чем ожидалось, зарегистрировалось и для участия в костюмированном забеге, который впервые проводится в рамках Ülemiste Ööjooks. Мы рады, что люди с пониманием относятся к нововведениям и обладают хорошим чувством юмора», - сказал Торм.

Наибольшие изменения коснутся маршрутов общественного транспорта № 2, 7, 15, 45, 49 и 65, движение которых проходит близко к дистанции забега. Объездные автобусные маршруты будут обслуживать пассажиров по свободному графику, но в связи со значительными изменениями в движении и изменением маршрута общественного транспорта продолжительность пешего пути до остановок может увеличиться.

По этой причине организаторы забега просят людей запастись временем, чтобы добраться до места назначения. Если не указано иное, все остановки при объезде будут производиться по пути следования маршрутов. Временная организация движения начнется в 21:00 пятницы и продлится до 01:00 субботы.