Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Жительница Нарвы ответила на звонок от лжеполицейского и лишилась почти 5000 евро

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Звонок от мошенников.
Звонок от мошенников. Фото: Shutterstock

Мошенники продолжают выманивать огромные суммы у жителей Эстонии. Очередной жертвой стала доверчивая нарвитянка, которая после телефонного разговора с представившимся сотрудником полиции неизвестным лишилась почти 5000 евро.

Женщина обратилась в полицию, став жертвой мошенничества 10 августа, сообщила в пятницу Идаская префектура.

10 августа жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на ее имя без ее ведома пытаются оформить кредит. Для того чтобы остановить операцию, полицейский попросил женщину загрузить на компьютер программу Anydesk и войти в свой интернет-банк.

Ничего не заподозрившая женщина следовала указаниям звонившего, а позже обнаружила, что с ее банковского счета было снято 4828 евро.

Подробности мошенничества выясняются полицией в рамках уголовного дела.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх