Жительница Нарвы ответила на звонок от лжеполицейского и лишилась почти 5000 евро

Мошенники продолжают выманивать огромные суммы у жителей Эстонии. Очередной жертвой стала доверчивая нарвитянка, которая после телефонного разговора с представившимся сотрудником полиции неизвестным лишилась почти 5000 евро.
Женщина обратилась в полицию, став жертвой мошенничества 10 августа, сообщила в пятницу Идаская префектура.
10 августа жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на ее имя без ее ведома пытаются оформить кредит. Для того чтобы остановить операцию, полицейский попросил женщину загрузить на компьютер программу Anydesk и войти в свой интернет-банк.
Ничего не заподозрившая женщина следовала указаниям звонившего, а позже обнаружила, что с ее банковского счета было снято 4828 евро.
Подробности мошенничества выясняются полицией в рамках уголовного дела.