Жительница Нарвы ответила на звонок от лжеполицейского и лишилась почти 5000 евро

10 августа жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на ее имя без ее ведома пытаются оформить кредит. Для того чтобы остановить операцию, полицейский попросил женщину загрузить на компьютер программу Anydesk и войти в свой интернет-банк.