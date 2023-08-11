На северо-западе Москвы упал беспилотник

В районе Карамышевской набережной на западе Москвы был ликвидирован беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьtзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – сообщил он в своем телеграм-канале.
Минобороны России представило несколько другую версию произошедшего. По данным военного ведомства, «БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве».
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Как сообщали ранее Mash и Baza, беспилотник летел вдоль русла реки и был сбит ПВО в Хорошево-Мневниках. Его фрагменты, по предварительным данным, нашли в парковой зоне 67-й городской больницы (находится рядом с набережной, недалеко от Живописного моста).
Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев также сообщили, что в Красногорске, расположенном к северо-западу от Москвы, произошел взрыв.
Канал «Осторожно. Новости» отмечал, что ранее недалеко от места взрыва очевидцы заметили объект, похожий на беспилотник.
Ранее стало известно, что власти закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково и над аэропортом в Калуге. Сейчас ограничения на полеты сняты.
На этой неделе Собянин уже сообщал о попытке дронов атаковать Москву. По его словам, в среду «была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».
С учетом инцидента в среду сегодняшняя атака на Москву стала седьмой с начала мая. Беспилотники дважды атаковали деловой центр «Москва-Сити», перед этим удар беспилотниками был нанесен 24 июля. Тогда были повреждены два нежилых здания в Москве. Одно из них находится недалеко от Минобороны России.
Министерство тогда также заявляло, что беспилотники были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
Борьба с такими аппаратами осложняется тем, что они обычно летят на сравнительно небольшой высоте и плохо видны на экранах радаров.
Как отмечал ранее военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов, если Москву действительно атакуют украинские беспилотники (Киев традиционно не подтверждает причастность к этим ударам), то их могли либо запустить из Украины, либо откуда-то с территории России.
Оба этих варианта не очень хороши для России.
Если дрон способен перелететь через линию фронта, преодолеть сотни километров над территорией страны и благополучно добраться до центра Москвы, то это говорит о больших проблемах в российской противовоздушной обороне.
С другой стороны, если же довольно крупный аппарат можно собрать, оснастить взрывчаткой и запустить в самой России, то это значит, что российские силовые ведомства не контролируют обстановку в государстве, а, возможно, и границу – не исключено, что какие-то компоненты этих аппаратов ввезли из-за рубежа.