На северо-западе Москвы упал беспилотник

На этой неделе Собянин уже сообщал о попытке дронов атаковать Москву. По его словам, в среду «была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».

С учетом инцидента в среду сегодняшняя атака на Москву стала седьмой с начала мая. Беспилотники дважды атаковали деловой центр «Москва-Сити», перед этим удар беспилотниками был нанесен 24 июля. Тогда были повреждены два нежилых здания в Москве. Одно из них находится недалеко от Минобороны России.

Министерство тогда также заявляло, что беспилотники были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Борьба с такими аппаратами осложняется тем, что они обычно летят на сравнительно небольшой высоте и плохо видны на экранах радаров.

Как отмечал ранее военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов, если Москву действительно атакуют украинские беспилотники (Киев традиционно не подтверждает причастность к этим ударам), то их могли либо запустить из Украины, либо откуда-то с территории России.

Оба этих варианта не очень хороши для России.

Если дрон способен перелететь через линию фронта, преодолеть сотни километров над территорией страны и благополучно добраться до центра Москвы, то это говорит о больших проблемах в российской противовоздушной обороне.