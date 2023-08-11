ТАНЕЛЬ КИЙК ⟩ Налогообложение банков предотвратит увеличение как налога на автомобили, так и налога с оборота

Коммерческие банки, получающие огромные прибыли, должны вносить в государственную казну больше, чем раньше. Нынешняя ситуация, когда прибыль банков обещает вырасти до одного миллиарда евро в этом году, подтверждает, что это был бы единственно правильный путь.

Никто не будет наказан

Дополнительное налогообложение банков не для того, чтобы кого-то наказать, а для построения более справедливого и солидарного общества. Банковское дело является органичной частью эстонской экономики и общества, принося прибыль как нашим жителям, так и предпринимателям. Настолько же логично предположить, что финансовый сектор также вносит свой вклад в государственный бюджет в меру своих возможностей.

Например, 30 процентов от рекордной прибыли крупных банков нам хватило бы, чтобы отменить и повышение налог с оборота, и плановый налог на автомобили. Учитывая и без того стремительный рост цен и продолжающийся уже полтора года экономический спад, это было бы гораздо справедливее и ответственнее, чем повышение налогообложения трудящихся.

Обратная политика

Однако понимание налоговой политики правительственной коалицией Партии реформ диаметрально противоположно и еще больше увеличивает социальное неравенство. Правительство вырывает последние деньги из карманов простых людей, повышая налог с продаж и подоходный налог, а также вводя налог на автомобили. Это одновременно усугубляет экономический и демографический кризис, а также кризис доверия, поскольку ни одно из этих повышений налогов не будет реализовано до выборов.

Надеюсь, что председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не просто произносит громкие слова в СМИ, а действительно подразумевает введение хотя бы временного налога на прибыль банков. В противном случае история повторится, и социал-демократы вскоре снова будут вынуждены выйти из правительственной коалиции, как партия Ивари Падара во время предыдущего экономического кризиса.