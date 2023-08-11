Не пропустите! ⟩ Лучший звездопад года: люди готовятся наблюдать уникальное космическое представление

У жителей Земли сейчас есть уникальная возможность увидеть одно из самых красивых звездных шоу - звездопад Персеиды. Пик метеорного потока можно будет наблюдать в ночь с 12 на 13 августа.
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Звездопад Персеиды назван так, поскольку метеоры, то есть «падающие звезды», кажутся вылетающими из созвездия Персей. На самом деле это, конечно, не звезды, а маленькие кусочки кометы, которые сгорают в атмосфере Земли, создавая яркие вспышки света. Это очень красивое и захватывающее зрелище можно наблюдать невооруженным глазом, если позволяет погода.
Насладиться звездопадом Персеиды можно в темном и открытом место, подальше от городских огней. Лучшее время для наблюдения - после полуночи и до рассвета, когда небо самое темное.
Пик активности метеорного потока выпадает на ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет увидеть 60-100 метеоров в час.
Отметим, что хотя пик придется в ночь с субботы на воскресенье, метеорный поток можно уже наблюдать и активный период продлится до 24 августа.