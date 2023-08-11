Строительство постов наблюдения вдоль реки Нарва начнется уже этой зимой.

«Проектированием постов наблюдения мы займемся еще в конце этого года, после чего начнется подготовка к строительству. Поскольку работы будут вестись на шести участках в Нарве и ее окрестностях, мы построим подъездные пути, ограждения и ворота для каждого участка», - рассказал член правления KMG OÜ Индрек Паппель.

«Мачты наблюдения из стали будут в высоту от 12 до 30 метров. Для ввода мачт в эксплуатацию мы проложим электрические коммуникации и линии связи, создадим всю необходимую инфраструктуру для технологического оборудования», - добавил он.

Руководитель проекта по строительству границы в ДПП Мерле Тикк отметила, что, хотя в рамках данного проекта будет установлено шесть постов наблюдения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, департамент вскоре объявит тендер на строительство еще девяти постов между Нарвой и Васкнарвой.

«С помощью всех этих постов наблюдения мы хотим иметь полный обзор происходящего на реке Нарва в режиме реального времени, чтобы как можно быстрее реагировать на любые происшествия. Работающие вв автономном режиме, без оператора, мачты наблюдения, оснащенные современной техникой, для этого просто необходимы», - сказала Мерле Тикк.

Подрядчик на строительство постов мониторинга был выбран в результате организованного Департаментом полиции и погранохраны государственного тендера «Проектирование и заключение договора на выполнение строительных работ по инфраструктуре постов мониторинга на реке Нарва».