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Строительство постов наблюдения вдоль реки Нарва начнется уже этой зимой

BNS
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Строительство постов наблюдения вдоль реки Нарва начнется уже этой зимой.
Строительство постов наблюдения вдоль реки Нарва начнется уже этой зимой. Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе Департамент полиции и погранохраны (ДПП) и инфраструктурный подрядчик KMG OÜ подписали договор на строительство постов наблюдения вдоль реки Нарва. Стоимость строительных работ составляет чуть более 2 млн евро, а само строительство будет завершено не позднее апреля 2025 года.

«Проектированием постов наблюдения мы займемся еще в конце этого года, после чего начнется подготовка к строительству. Поскольку работы будут вестись на шести участках в Нарве и ее окрестностях, мы построим подъездные пути, ограждения и ворота для каждого участка», - рассказал член правления KMG OÜ Индрек Паппель.

«Мачты наблюдения из стали будут в высоту от 12 до 30 метров. Для ввода мачт в эксплуатацию мы проложим электрические коммуникации и линии связи, создадим всю необходимую инфраструктуру для технологического оборудования», - добавил он.

Руководитель проекта по строительству границы в ДПП Мерле Тикк отметила, что, хотя в рамках данного проекта будет установлено шесть постов наблюдения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, департамент вскоре объявит тендер на строительство еще девяти постов между Нарвой и Васкнарвой.

«С помощью всех этих постов наблюдения мы хотим иметь полный обзор происходящего на реке Нарва в режиме реального времени, чтобы как можно быстрее реагировать на любые происшествия. Работающие вв автономном режиме, без оператора, мачты наблюдения, оснащенные современной техникой, для этого просто необходимы», - сказала Мерле Тикк.

Подрядчик на строительство постов мониторинга был выбран в результате организованного Департаментом полиции и погранохраны государственного тендера «Проектирование и заключение договора на выполнение строительных работ по инфраструктуре постов мониторинга на реке Нарва».

Договор был заключен с победителем тендера, компанией KMG OÜ, 3 августа 2023 года на общую сумму 2 094 414 евро.

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