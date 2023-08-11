В Польше из-за угрозы взрыва бомбы эвакуировали 14 тысяч человек

Полиция, территориальная оборона и представители люблинского транспорта помогли доставить жителей в безопасное место. После этого военные инженеры планируют извлечь бомбу и обезвредить ее, сообщила пресс-секретарь городской администрации Катажина Дума.

Некоторые улицы были перекрыты.

По словам Думы, жителей переселяют в школы и другие крупные здания. Перед отъездом им приказали отключить в домах газ, воду и электричество, закрыть двери и окна. Ближе к вечеру людям разрешат вернуться домой.

Вчера строители нашли 250-килограммовую бомбу на месте возведения нового жилого дома.

До войны здесь был польский авиационный завод и аэропорт, который мог стать целью для бомбардировок. Во время немецкой оккупации здесь были тюрьма и трудовой лагерь.