Эксперт: рост цен может возобновиться из-за зернового конфликта

«Выход России из соглашения, меры по ограничению движения судов с зерном в Черном море и нападения на зерновую инфраструктуру черноморских портов Украины потенциально могут ограничить экспорт зерна из Украины», - отметил Козе.

В условиях эскалации напряженности цена на пшеницу в июле выросла почти на 18%, после чего стабилизировалась на более низком уровне. «Если такие обстоятельства сохранятся, это, безусловно, усилит давление на рост цен сырьевых товаров, связанных с продовольствием, что будет сдерживать в остальном успешное снижение мировой инфляции», - пояснил он.

По мнению Козе, в США сохраняются обнадеживающие признаки снижения инфляции. Годовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в июне снизилась до 3%, что ниже ожиданий рынка (3,1%), намного ниже 4%-ной инфляции, наблюдавшейся месяц назад, и значительно ниже прошлогоднего рекордного показателя в 9,10%. «Это самый медленный темп роста цен в крупнейшей экономике мира с весны 2021 года», – отметил Козе.

ФРС США на своем июльском заседании приняла решение повысить процентные ставки еще на 0,25 процентного пункта до 5,25–5,50%. «Многие участники рынка считают, что это будет последнее повышение ставок в ближайшем будущем», – сказал Козе.