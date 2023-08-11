Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Спортсмена, который поддерживает российскую агрессию, допустили до участия в чемпионате мира

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Александр Мелехов (справа).
Александр Мелехов (справа). Фото: Vladyslav Heraskevych / Twitter

Российский борец Александр Мелехов примет участие в чемпионате мира, который состоится в сентябре в Белграде. 21-летний уроженец Новосибирска не скрывает своей поддержки российской агрессии, позируя на фоне ставшей символом войны буквы Z.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Однако в перечень условий МОК было и то, что спортсмены не должны поддерживать войну или же служить в вооруженных силах. Также оговаривалось, что выступать спортсмены должны под нейтральным флагом.

Международная федерация борьбы решила в этом вопросе действовать быстро и уже в начале апреля допустил спортсменов на международные соревнования. В своем сообщении федерация отметила, что соблюдает условия МОК, в числе которых и то, что спортсмены не должны поддерживать войну.

Среди участников чемпионата мира U20 значится и россиянин Александр Мелехов – он будет соревноваться под нейтральным флагом, но в его Instagram есть фотографии, которые вызывают вопросы.

В его соцсети имеется фотография, где он позирует на фоне флага России, а рядом виден большой флаг с Z-символикой. Это значит, что вышеупомянутый турнир пропагандирует войну – с самого начала войны буква Z стала в России символом войны.

Фотография была опубликована 28 недель назад, она размещена в разделе, где спортсмен публикует момент своих наивысших достижений. Мелехов, ставший чемпионом России, незаконно посещал и оккупированный Крым, пишет Ukrainan Sports Base.

UWW по-прежнему считает его нейтральным спортсменом, поскольку его участие в чемпионате мира было одобрено. Руководитель организации ранее благожелательно высказывался в отношении России. В руководство Федерации входит и близкий друг Владимира Путина Михаил Мамиашвили.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх