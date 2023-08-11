Как сделать недвижимость привлекательной для арендатора: советы эксперта

Объявление об аренде должно быть конкретным

Создание эффективного объявления об аренде занимает больше времени, но оно окупается с лихвой. Объявление должно содержать важную информацию, отвечающую на вопросы, связанные с условиями проживания, удобствами, расположением, транспортным сообщением и коммунальными платежами. Грамотный текст кратко описывает предлагаемые возможности, конкретен и четко указывает, что арендатору разрешено (например, соарендатор, домашнее животное), и чего собственник не хочет. Главное преимущество жилплощади должно быть заметно и выделено в первом же абзаце объявления, например, свежий ремонт, центр города/университет в 15 минутах ходьбы, низкие коммунальные платежи, расположение в тихом районе и т. д.

Объявление не должно вводить в заблуждение, ведь если обман будет раскрыт, вы потеряете доверие в глазах арендатора. Сравните квартиру или дом, которые вы предлагаете, с аналогичными объектами аренды в том же районе и, устанавливая цену, исходите из предложений конкурентов.

Чтобы ваше объявление выделялось среди других предложений, крайне важны привлекательные фотографии, подчеркивающие интересные детали. Унылые и скучные картинки лишь отпугнут интересующихся. При необходимости воспользуйтесь помощью профессионала, который умеет фотографировать жилье в правильном ракурсе и с подходящим освещением. Перед фотосессией рекомендуется навести порядок и убрать из кадра все лишнее. Цветы в вазе, подушки или небольшие безделушки создают на картинке уют и привлечет жильца, любящего чистоту и порядок.

В галерее обязательно должны быть представлены фотографии кухни, ванной комнаты и внешнего вида здания, а желательно еще и бытовой техники. По фотографиям заинтересованный человек может получить хороший обзор того, что его ждет в квартире или доме. Для первого фото объявления выберите изображение, которое выгодно выделяется на фоне изображений конкурентов. Отличный обзор жилплощади дают видеоролики, которые все чаще добавляют в объявления.

Подготовка к ознакомительному визиту

Для того чтобы заинтересовавшийся вашим объявлением в итоге стал арендатором, перед его ознакомительным визитом следует провести ряд приготовлений. Соберите разбросанную одежду, вымойте посуду, вынесите мусор, сотрите отпечатки пальцев с зеркала и т. д.

Перед приходом гостя проветрите комнаты, чтобы воздух был свежим. Использование сильно пахнущих освежителей воздуха и чистящих средств оказывает на многих людей тревожное воздействие. Убедитесь, что в комнатах достаточно дневного света, и купите цветы для вазы.