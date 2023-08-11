Пугающий инцидент с самолетом Nordica пришелся на тот месяц, когда руководитель ушел в отставку

По данным сайта Airfleets, этому Airbus 7,5 лет, и он способен принять 180 пассажиров в конфигурации эконом-класса. До Nordica данный Airbus использовала индийская авиакомпания Indigo.

Как сообщает Aviaton Herald, авиакомпания сообщила об инциденте в эстонское агентство, курирующее эстонскую авиакомпанию. Однако Карл-Эерик Унт, занимающийся расследованием авиационных происшествий в Центре расследования инцидентов с безопасностью (OJK), говорит, что Эстония не расследует это дело. А именно, расследования инцидентов с безопасностью проводятся в Эстонии в соответствии с правилами Европейского Союза EL996/2010, предписаниям о порядке расследования инцидентов с безопасностью и Законом об авиации. «Согласно EU996/2010 обязанность расследования лежит на стране, на территории которой произошла авария или серьезный инцидент, – говорит Унт. – Такого инцидента в воздушном пространстве Эстонии не было. BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung) имеет право/обязанность расследовать или не расследовать это дело. Насколько известно OJK, BFU решил не начинать расследование по этому делу. Поскольку OJK не расследует дело, у нас также нет никакой дополнительной информации о нем».

OJK также не предоставляет информацию о том, кто входил в состав экипажа указанного рейса. «Согласно вышеупомянутому Регламенту ЕС 996/2010, единственной целью расследования безопасности является предотвращение несчастных случаев и серьезных инцидентов в будущем, а не указание на чью-либо вину или ответственность. Поэтому (даже если бы мы знали) мы не разглашали бы информацию о причастных к делу личностях ни сейчас, ни в будущем».

По официальной версии, опасности для пассажиров и экипажа не было. Инцидент был вызван воспламенителем топлива, оторвавшимся во время полета.

Согласно информации, появившейся в прессе, экипаж не отреагировал на пожарную тревогу, потому что, как утверждается, ложная тревога была и раньше.