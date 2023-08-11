Пугающий инцидент с самолетом Nordica пришелся на тот месяц, когда руководитель ушел в отставку

17 июля у самолета Nordica, летевшего из Малаги в Мюнхен, двигатель получил серьезные повреждения. В Эстонии не намерены расследовать это дело.
Как сообщает веб-сайт новостей авиации Aviation Herald, экипаж Nordica Airbus A320-200N через несколько секунд после взлета из Малаги получил сообщение о том, что у самолета загорелся правый двигатель. Однако чуть позже пожарная сигнализация перестала работать, и экипаж, предположив, что опасности больше нет, продолжил набор высоты и спустя два часа и двадцать минут совершил посадку в Мюнхене. В Германии было обнаружено, что двигатель сильно пострадал от перегрева.
Судя по фотографиям, опубликованным в немецкой газете Bild, кажется, что в ходе этого полета в двигателе в результате возгорания образовалась дыра. Немецкие СМИ обвиняют Marabu в том, что они находились в полете три часа с неисправным двигателем. Фотографии можно посмотреть здесь.
Nordica выполнила этот рейс для эстонской авиакомпании-стартапа Marabu, которая принадлежит лондонской Attestor Capital и, в свою очередь, имеет тесные кооперационные связи с немецкой авиакомпанией Condor. Однако запуск Marabu преследовали проблемы с выполнением рейсов и соблюдением расписания, которым уделялось много внимания в немецкой прессе. Например, Marabu называют компанией хаоса. Недавно у Marabu сменился менеджер: бывший менеджер Пол Швайгер сообщил об уходе якобы по личным причинам. Как сообщает Airfinance Journal, новым временным менеджером стал Аксель Шефе.
Как сообщает Aviation Herald, инцидент произошел с самолетом Airbus с регистрационным номером ES-MBA. Самолет находится в реестре воздушных судов Эстонии. Это один из самолетов, используемых Nordica, который принадлежит Bank of Utah. Пресс-секретарь Nordica Айри Кауниссааре говорит кратко: «Поскольку точные обстоятельства дела выясняются, мы, к сожалению, не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме».
По данным сайта Airfleets, этому Airbus 7,5 лет, и он способен принять 180 пассажиров в конфигурации эконом-класса. До Nordica данный Airbus использовала индийская авиакомпания Indigo.
Как сообщает Aviaton Herald, авиакомпания сообщила об инциденте в эстонское агентство, курирующее эстонскую авиакомпанию. Однако Карл-Эерик Унт, занимающийся расследованием авиационных происшествий в Центре расследования инцидентов с безопасностью (OJK), говорит, что Эстония не расследует это дело. А именно, расследования инцидентов с безопасностью проводятся в Эстонии в соответствии с правилами Европейского Союза EL996/2010, предписаниям о порядке расследования инцидентов с безопасностью и Законом об авиации. «Согласно EU996/2010 обязанность расследования лежит на стране, на территории которой произошла авария или серьезный инцидент, – говорит Унт. – Такого инцидента в воздушном пространстве Эстонии не было. BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung) имеет право/обязанность расследовать или не расследовать это дело. Насколько известно OJK, BFU решил не начинать расследование по этому делу. Поскольку OJK не расследует дело, у нас также нет никакой дополнительной информации о нем».
OJK также не предоставляет информацию о том, кто входил в состав экипажа указанного рейса. «Согласно вышеупомянутому Регламенту ЕС 996/2010, единственной целью расследования безопасности является предотвращение несчастных случаев и серьезных инцидентов в будущем, а не указание на чью-либо вину или ответственность. Поэтому (даже если бы мы знали) мы не разглашали бы информацию о причастных к делу личностях ни сейчас, ни в будущем».
По официальной версии, опасности для пассажиров и экипажа не было. Инцидент был вызван воспламенителем топлива, оторвавшимся во время полета.
Согласно информации, появившейся в прессе, экипаж не отреагировал на пожарную тревогу, потому что, как утверждается, ложная тревога была и раньше.
Кауниссааре говорит, что Airbus в настоящее время находится на ремонте и вскоре вернется к работе: «Мы всесторонне сотрудничаем со следствием и по-прежнему привержены ценностям безопасности и благополучия наших пассажиров, экипажа и имущества».