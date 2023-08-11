Таможенники нашли самую большую за последние годы партию контрабандных сигарет

При более тщательном осмотре под двойным полом грузовика было обнаружено 969 900 сигарет с белорусскими акцизными марками, в частности, марки NZ Gold. Водитель не задекларировал эти сигареты при пересечении границы.

По словам заместителя гендиректора Налогово-таможенного департамента Урсулы Риймаа, Налогово-таможенный департамент очень серьезно относится к делам о контрабанде. «Контрабанда наносит ущерб добросовестной конкуренции, общественному здоровью и государственному бюджету, - сказала Риймаа. - Учитывая объем конфискованного товара, государство потеряло бы на акцизном сборе примерно 161 343 евро. Это показывает важность работы наших сотрудников по обеспечению перемещения только разрешенных товаров».

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента возбудил уголовное производство по расследованию дела, которое ведет Вируская окружная прокуратура. «Делопроизводство начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса о контрабанде (KarS §391, пункт 1)», - подтвердил прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсен.