Рано утром 11 августа на пограничном переходе Нарва таможенники Налогово-таможенного департамента (МТА) задержали грузовой автомобиль из Российской Федерации. После оформления таможенных документов они направили грузовик на рентген. В результате обследования возникли подозрения, что в грузовике спрятан контрабандный товар. Поведение служебной собаки, работавшей на месте, указывало на возможное наличие нелегального товара в днище прицепа.
Таможенники нашли самую большую за последние годы партию контрабандных сигарет
При более тщательном осмотре под двойным полом грузовика было обнаружено 969 900 сигарет с белорусскими акцизными марками, в частности, марки NZ Gold. Водитель не задекларировал эти сигареты при пересечении границы.
По словам заместителя гендиректора Налогово-таможенного департамента Урсулы Риймаа, Налогово-таможенный департамент очень серьезно относится к делам о контрабанде. «Контрабанда наносит ущерб добросовестной конкуренции, общественному здоровью и государственному бюджету, - сказала Риймаа. - Учитывая объем конфискованного товара, государство потеряло бы на акцизном сборе примерно 161 343 евро. Это показывает важность работы наших сотрудников по обеспечению перемещения только разрешенных товаров».
Следственный отдел Налогово-таможенного департамента возбудил уголовное производство по расследованию дела, которое ведет Вируская окружная прокуратура. «Делопроизводство начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса о контрабанде (KarS §391, пункт 1)», - подтвердил прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсен.
По его словам, это самое большое количество нелегальных сигарет за последние годы, которое пытались ввезти в Эстонию через погранпереход Нарва. «В ходе разбирательства мы, в частности, выясним, предназначались ли подпольные сигареты для распространения в Эстонии или в другой стране», - добавил Айтсен.