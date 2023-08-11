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Предупредите детей: новый друг ребенка оказался преступником

Тайри Аланурме
, летний репортер
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Ребенок со смартфоном. Фото иллюстративное.
Ребенок со смартфоном. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

12-летнему мальчику несколько раз говорили дома об опасностях, таящихся в интернете. Однако он стал жертвой мошенничества и манипуляций. Каждую неделю люди всех возрастов обращаются в полицию как жертвы мошенничества в сети.

В обычный вечер буднего дня в 22.30 12-летний мальчик получает запрос на добавление в друзья в Snapchat от пользователя Rosy_30082007. Snapchat - это платформа, один из принципов которой заключается в том, что сообщения, изображения и видео, отправляемые пользователями, доступны только в течение короткого времени. Мальчик принимает запрос на добавление в друзья и начинает болтать на английском со своей новой подругой Рози.

Новая подруга присылает и свои фотографии, и на них действительно изображена девочка лет 12, как и сказала собеседница. Разговор развивается быстро. «Хочешь быть моим парнем?» - спрашивает Рози.

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