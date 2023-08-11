Сборная Швеции по футболу победила фаворитов и вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале проходящего в Австралии и Новой Зеландии женского чемпионата мира по футболу встретились Швеция и главный фаворит турнира Япония. В напряженном матче шведки выиграли со счетом 2:1, обеспечив себе место в полуфинале.
Матч начался на равных, и шансы были у обеих сторон, но шведская команда все же была опаснее.
Счет был открыт уже на 32-й минуте, когда Аманда Илестедт первой дотянулась до открытого мяча и вывела свою команду вперед 1:0. Швеция увеличила свое преимущество на 52-й минуте, когда судья Эстер Штаубли назначила Швеции пенальти, поскольку японка сыграла рукой. Филиппа Ангелдал реализовала пенальти и вывела Швецию вперед 2:0.
В последние полчаса игры Япония попыталась включиться в игру, но безуспешно.
В полуфинале Швеция сыграет с Испанией, обыгравшей Нидерланды. В четвертьфинале также встретятся Австралия — Франция и Англия — Колумбия.