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Сборная Швеции по футболу победила фаворитов и вышла в полуфинал чемпионата мира

rus.postimees.ee
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Шведская сборная празднует выход в полуфинал ЧМ.
Шведская сборная празднует выход в полуфинал ЧМ. Фото: MICHAEL BRADLEY

В четвертьфинале проходящего в Австралии и Новой Зеландии женского чемпионата мира по футболу встретились Швеция и главный фаворит турнира Япония. В напряженном матче шведки выиграли со счетом 2:1, обеспечив себе место в полуфинале.

Матч начался на равных, и шансы были у обеих сторон, но шведская команда все же была опаснее.

Счет был открыт уже на 32-й минуте, когда Аманда Илестедт первой дотянулась до открытого мяча и вывела свою команду вперед 1:0. Швеция увеличила свое преимущество на 52-й минуте, когда судья Эстер Штаубли назначила Швеции пенальти, поскольку японка сыграла рукой. Филиппа Ангелдал реализовала пенальти и вывела Швецию вперед 2:0.

В последние полчаса игры Япония попыталась включиться в игру, но безуспешно.

В полуфинале Швеция сыграет с Испанией, обыгравшей Нидерланды. В четвертьфинале также встретятся Австралия — Франция и Англия — Колумбия.

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