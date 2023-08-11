Сегодня, 11 августа, около половины второго дня перед патрульными полицейскими на Тартуской улице в Раквере развернулась невероятная сцена: внедорожник Jeep остановился, чтобы повернуть налево, пропустил встречные автомобили, тронулся с места и через 50 метров врезался в березу.
Фото ⟩ Полицейские стали свидетелями странного ДТП: водитель остановился, пропустил другие машины и врезался в дерево
Патрульный полицейский Арго Вахула, ставший свидетелем ДТП, сказал, что сложно сказать, что именно могло произойти. «Мы сразу отреагировали на аварию, поскольку были на месте. 42-летний водитель был пристегнут, у него есть водительские права, он был трезв и через некоторое время после аварии был контактным. Хотя он все-таки получил серьезный удар», - сказал Вахула.
Скорая помощь увезла водителя в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, поврежденный автомобиль будет доставлен на платную парковку. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.