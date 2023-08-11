Фото ⟩ Полицейские стали свидетелями странного ДТП: водитель остановился, пропустил другие машины и врезался в дерево

Патрульный полицейский Арго Вахула, ставший свидетелем ДТП, сказал, что сложно сказать, что именно могло произойти. «Мы сразу отреагировали на аварию, поскольку были на месте. 42-летний водитель был пристегнут, у него есть водительские права, он был трезв и через некоторое время после аварии был контактным. Хотя он все-таки получил серьезный удар», - сказал Вахула.