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Фото ⟩ Полицейские стали свидетелями странного ДТП: водитель остановился, пропустил другие машины и врезался в дерево

Мерли Раудла
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При невыясненных обстоятельствах 42-летний водитель джипа врезался в березу.
При невыясненных обстоятельствах 42-летний водитель джипа врезался в березу. Фото: Siim Mihailov

Сегодня, 11 августа, около половины второго дня перед патрульными полицейскими на Тартуской улице в Раквере развернулась невероятная сцена: внедорожник Jeep остановился, чтобы повернуть налево, пропустил встречные автомобили, тронулся с места и через 50 метров врезался в березу.

Фото: Siim Mihailov

Патрульный полицейский Арго Вахула, ставший свидетелем ДТП, сказал, что сложно сказать, что именно могло произойти. «Мы сразу отреагировали на аварию, поскольку были на месте. 42-летний водитель был пристегнут, у него есть водительские права, он был трезв и через некоторое время после аварии был контактным. Хотя он все-таки получил серьезный удар», - сказал Вахула.

Скорая помощь увезла водителя в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, поврежденный автомобиль будет доставлен на платную парковку. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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