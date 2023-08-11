Смотрите, как встречали завоевавшую бронзу на чемпионате Европы Элизабет Пихела

Элизабет Пихела, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике U20 в Иерусалиме, и ее тренер Грит Шадейко сегодня вернулись в Эстонию. Смотрите в галерее, как их торжественно встречали в Таллиннском аэропорту.
Этим же рейсом в Таллинн прибыли 16-летняя Мия Отть, занявшая шестое место в беге на 100 м, и Андри Матров, занявший седьмое место в толкании ядра.
Виктор Морозов, завоевавший вчера золото чемпионата Европы в тройном прыжке, сегодня поздно вечером прибудет в Таллинн. Команда приземлится в рижском аэропорту в 19:25, после чего автобус доставит их в «Аудентес» в Таллинне.