Смотрите, как встречали завоевавшую бронзу на чемпионате Европы Элизабет Пихела

Элизабет Пихела, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике U20 в Иерусалиме, и ее тренер Грит Шадейко сегодня вернулись в Эстонию. Смотрите в галерее, как их торжественно встречали в Таллиннском аэропорту.