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Смотрите, как встречали завоевавшую бронзу на чемпионате Европы Элизабет Пихела

rus.postimees.ee
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Элизабет Пихела, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике U20 в Иерусалиме, и ее тренер Грит Шадейко сегодня вернулись в Эстонию. Смотрите в галерее, как их торжественно встречали в Таллиннском аэропорту.

Этим же рейсом в Таллинн прибыли 16-летняя Мия Отть, занявшая шестое место в беге на 100 м, и Андри Матров, занявший седьмое место в толкании ядра.

Виктор Морозов, завоевавший вчера золото чемпионата Европы в тройном прыжке, сегодня поздно вечером прибудет в Таллинн. Команда приземлится в рижском аэропорту в 19:25, после чего автобус доставит их в «Аудентес» в Таллинне.

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