А вы знали, что многоквартирный дом нуждается в страховке, даже если товарищество не брало кредит?

«Если невозможно определить скорость ветра, то штормовым считается ветер, причинивший ущерб находившимся в исправном состоянии зданиям или постройкам возле застрахованного объекта», - сказала она. Ущербом от шторма также считается такое повреждение застрахованного объекта, которое могло произойти только в результате шторма.

Поскольку во время грозы за короткий промежуток времени может выпасть очень большое количество осадков, квартирному товариществу может понадобиться страхование от затопления.

«Например, в результате проливного дождя вода может попасть в подвал здания и причинить значительный ущерб имуществу и различным техническим системам. Причем вода может попасть в дом и не с улицы, а через канализацию. Например, трап находящейся в подвале душевой или унитаз могут начать работать "в обратную сторону". Чтобы в случае проливного дождя вода не проникла в здание снизу, канализация обязательно должна быть оборудована обратными клапанами, не позволяющими воде течь в "неправильном" направлении», - добавила Хабакукк.