Его жизнь может быть в опасности ⟩ Полиция разыскивает 67-летнего Урмаса, пропавшего в Раквере

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение, что 67-летний Урмас ушел из дома попечения в Раквере в неизвестном направлении. По словам сотрудников больницы и родственников пропавшего, он с трудом передвигается и делает перерывы при ходьбе. Из-за состояния здоровья Урмас может находиться в опасности, когда он предоставлен сам себе.

Получив сообщение, полиция начала поиски в этом районе. Были проверены окрестности дома попечения, прежнее место жительства Урмаса на улице Рохуайя, территория вокруг Театрального парка и другие адреса в Раквере, где он мог находиться. Удалось связаться с его родственниками и друзьями, но никто из них не знает, где он может находиться. Работа по поиску мужчины продолжается.

Рост Урмаса около 182 см. Он худощавого телосложения, лысый. Когда он вышел из дома попечения, на нем была зеленая рубашка, серые спортивные штаны и черная сумка.