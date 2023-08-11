Полиция нашла 67-летнего Урмаса, пропавшего в Раквере

Получив сообщение, полиция начала поиски в этом районе. Были проверены окрестности дома попечения, прежнее место жительства Урмаса на улице Рохуайя, территория вокруг Театрального парка и другие адреса в Раквере, где он мог находиться. Удалось связаться с его родственниками и друзьями, но никто из них не знает, где он может находиться.