В День восстановления независимости Украины в Таллинне пройдет бесплатный концерт

«Цель концерта "Украина благодарит!" – выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости страны. Этим благодарственным мероприятием мы хотим продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонской и украинской общинами», – сказал организатор концерта Руслан Трочинский.

«Всего через несколько дней после Дня восстановления независимости Эстонии такой же знаменательный день будет отмечать Украина. К сожалению, сегодня Украине приходится сражаться за свободу своей страны. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины», – добавил Трочинский.

В рамках концерта также будет проводиться сбор пожертвований на реализацию проектов, обеспечивающих безопасность детей, живущих в Украине вблизи линии фронта, а именно построить бомбоубежища для школ на востоке Украины.

По словам украинского посла Максима Кононенко, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности страны противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость.