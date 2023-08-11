Готовимся к школе: меблировка комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

Когда приближается начало учебного года и в детской надо менять мебель, следует задуматься, как изменились потребности школьников. Пришло время заменить маленький письменный стол или увеличить рабочую поверхность? Может быть, нужны дополнительные решения для хранения или достаточно просто обновить интерьер с помощью нового ковра, штор или других деталей? Дизайнер интерьеров предлагает практичные и доступные решения для размещения нескольких школьников в одной комнате, чтобы всем было комфортно.
«Небольшая, но удобно и функционально обставленная комната производит более приятное впечатление, чем большая комната, обстановка которой не продумана. Самое главное, чтобы в комнате был письменный стол или даже, в случае необходимости, несколько. Также важно освещение, ведь дети одновременно могут рисовать, выполнять домашние задания или изготавливать поделки. Важно, чтобы на полу было место для игр и чтобы в комнате было достаточно места для хранения одежды, игрушек и книг», - перечислила дизайнер интерьеров IKEA Аннели Салусте самые важные особенности интерьера детской.
Комната, которая растет вместе с детьми
Дизайнер интерьеров отмечает, что в целях экономии детские часто обставляют мебелью, предназначенной для взрослых. Но она рекомендует этого избегать: мебель, которая растет вместе с детьми, помогает сэкономить деньги, а также создает безопасную и комфортную среду, где детям будет хорошо.
«Чтобы детскую не приходилось переделывать каждые несколько лет, выбирайте эргономичную мебель, которая может идти в ногу с развитием ребенка: раздвижные кровати, столы и стулья переменной высоты, шкафы, которые можно дополнять в соответствии с меняющимися потребностями. Вы должны выбрать такой дизайн комнаты, который с годами не будет выглядеть слишком детским», — сказала Салусте.
Дизайнер интерьеров пояснила, что если в одной комнате живут двое и более детей, то и мебель, и другие решения должны быть очень практичными.
«Если в одной комнате живет несколько детей, для экономии места можно выбрать двухъярусную кровать. Еще одно решение, экономящее площадь пола, - высокая кровать, под которой помещается письменный стол и шкаф. Такая комбинация занимает всего два квадратных метра», — сказала Салусте.
Должно быть оставлено место и для игр
Независимо от возраста детей важно, чтобы в детской было место для игр и творчества. Для этого не нужна отдельная мебель - просто оставьте достаточно места на полу и застелите его простым в уходе ковром, чтобы детям было удобно. Также добавьте подходящие решения для хранения игрушек.
«В детской точно не должно быть недостатка в коробках и корзинах для игрушек и других мелочей. Кроме того, книжные полки, которые помогают предотвратить скопление вещей на полу и других поверхностях и, как следствие, избежать беспорядка, из-за которого комната выглядит неряшливо», - пояснила дизайнер интерьеров.
Ящики на колесиках и пуфики, которые можно задвинуть под кровать, когда они не используются, - это лишь несколько примеров практичных решений для игровой зоны и зоны отдыха в детской.
Большую часть беспорядка создают мелкие предметы
В случае с маленькой комнатой очень важно, чтобы даже самая маленькая вещь имела свое место. У детей школьного возраста всегда много канцелярских принадлежностей, инструментов для рисования, блокнотов и папок. У всего должно быть определенное место, чтобы вещи не создавали на столе беспорядок, мешающий сосредоточиться.
«Канцелярские доски идеально подходят для хранения всевозможных мелких вещей. Их можно легко дополнить стеллажами, полками и кронштейнами. Дети могут повесить сюда школьные сумки, шапки, бутылки с водой и школьные принадлежности. «Стаканчики для карандашей, подставки для журналов и другие органайзеры для канцелярских принадлежностей также помогают поддерживать порядок на столе», — говорит дизайнер интерьеров IKEA.
Свой уголок для каждого
По словам Салусте, один из самых сложных вопросов при обустройстве комнаты для нескольких детей - как найти личное пространство для каждого. Но дизайнер интерьера поясняет, что даже небольшую комнату можно разделить так, чтобы не возникало напряженности и споров.
«Один из способов - разграничить зону каждого ребенка их любимыми цветами. Покрасьте там стены, шкафы и другую мебель в выбранный ребенком цвет, так создается ощущение, что этот уголок принадлежит только ему. Возле каждой кровати можно поставить полку или над кроватью повесить более легкую полку, на которой можно хранить личные вещи, любимые игрушки и книги», - отметила Салусте.