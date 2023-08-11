Готовимся к школе: меблировка комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

Должно быть оставлено место и для игр

Независимо от возраста детей важно, чтобы в детской было место для игр и творчества. Для этого не нужна отдельная мебель - просто оставьте достаточно места на полу и застелите его простым в уходе ковром, чтобы детям было удобно. Также добавьте подходящие решения для хранения игрушек.

Фото: Ikea

«В детской точно не должно быть недостатка в коробках и корзинах для игрушек и других мелочей. Кроме того, книжные полки, которые помогают предотвратить скопление вещей на полу и других поверхностях и, как следствие, избежать беспорядка, из-за которого комната выглядит неряшливо», - пояснила дизайнер интерьеров.

Ящики на колесиках и пуфики, которые можно задвинуть под кровать, когда они не используются, - это лишь несколько примеров практичных решений для игровой зоны и зоны отдыха в детской.

Большую часть беспорядка создают мелкие предметы

В случае с маленькой комнатой очень важно, чтобы даже самая маленькая вещь имела свое место. У детей школьного возраста всегда много канцелярских принадлежностей, инструментов для рисования, блокнотов и папок. У всего должно быть определенное место, чтобы вещи не создавали на столе беспорядок, мешающий сосредоточиться.

Фото: Ikea

«Канцелярские доски идеально подходят для хранения всевозможных мелких вещей. Их можно легко дополнить стеллажами, полками и кронштейнами. Дети могут повесить сюда школьные сумки, шапки, бутылки с водой и школьные принадлежности. «Стаканчики для карандашей, подставки для журналов и другие органайзеры для канцелярских принадлежностей также помогают поддерживать порядок на столе», — говорит дизайнер интерьеров IKEA.

Свой уголок для каждого

По словам Салусте, один из самых сложных вопросов при обустройстве комнаты для нескольких детей - как найти личное пространство для каждого. Но дизайнер интерьера поясняет, что даже небольшую комнату можно разделить так, чтобы не возникало напряженности и споров.

Фото: Ikea