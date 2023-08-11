Правительство рассмотрит вопрос о повышении пособия на лечение зубов

Коалиционное соглашение включает в себя в качестве одного из пунктов повышение пособия на стоматологию. Министр здравоохранения Рийна Сиккут планирует представить правительству свои предложения по поводу выплаты пособия на стоматологию в конце августа, пишет ERR.
По словам Сиккут, в ходе коалиционных переговоров осознавалось, что государственная поддержка доступности стоматологической помощи находится на низком уровне.
Стоматологические пособия для взрослых выплачиваются в Эстонии с января 2018 года. Его размер составляет 40 евро в год. К сожалению, его обычно хватает на одно, иногда два посещения.
Решение о размере пособия правительство примет в течение сентября.
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