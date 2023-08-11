Правительство рассмотрит вопрос о повышении пособия на лечение зубов

По словам Сиккут, в ходе коалиционных переговоров осознавалось, что государственная поддержка доступности стоматологической помощи находится на низком уровне.

Стоматологические пособия для взрослых выплачиваются в Эстонии с января 2018 года. Его размер составляет 40 евро в год. К сожалению, его обычно хватает на одно, иногда два посещения.