ЭКСПЕРТ ⟩ У Киева есть два варианта прорыва и очень мало времени

Масштабное наступление продолжается уже некоторое время, но продвижение минимален. Киев продемонстрировал продвижение, но оно пока минимально и стратегического прорыва не произошло. Хорошо еще, что Российские войска стоят на месте или отступают.

Украина выбрала тактику, которая позволяет сохранить больше человеческих жизней, чем лобовые атаки в российском стиле. Понятно, что пройдет время, прежде чем удастся в достаточной мере уничтожить пути снабжения противника, разрушая мосты и уничтожая созданные склады боеприпасов.

В ходе контрнаступления заметны те же ошибки, что совершала и Россия, начиная вторжение 2022 года, – переоценка собственной мощи и недооценка противника. В прошлом году Украина добилась крупных побед при частичном освобождении Харьковской и Херсонской областей. С зимы и весны 2023 года оказывалось психологическое воздействие: вот-вот начнется контрнаступление. Это должно было держать противника в постоянном тревожном ожидании нападения и сказываться на его боевом настрое. Ожидания победы были задраны высоко, и другая сторона стала прилагать еще больше усилий для построения оборонительных рубежей.

В широкой перспективе, следующим шагом, по-видимому, будет заход за линию обороны либо через российскую территорию, либо через Днепр.