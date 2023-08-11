Суд в Алуште оштрафовал трех девушек на 15 тысяч рублей по протоколам о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В Крыму оштрафовали трех девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки
«Инцидент произошел накануне в аквапарке города Алушты. Три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом», - говорится в заявлении ведомства.
8 августа телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» опубликовал видео, на котором девушки танцевали под песню Верки Сердючки «Гуляночка», в частности под строчки «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так».
Аниматорок 19, 20 и 26 лет задержали на следующий день. По данным МВД, двое из них приехали в Алушту из российских регионов на сезонный заработок, а третья девушка является местной жительницей.
«Крымский СМЕРШ» также опубликовал видео, на котором девушки приносят извинения, а затем поют песню «Владимир Путин - молодец».
В октябре 2022 года ссуд в Крыму оштрафовал «Миссис Королеву Красоты» Крыма Ольгу Валееву на 40 000 рублей за видео, на котором она вместе с подругой исполняет песню «Червона Калина». Позднее Валеевой отказали в российском гражданстве из-за видео.
В конце декабря в Крыму арестовали троих мужчин на 11, 12 и 13 суток по статье о «дискредитации» ВС РФ за то, что «слушали и громко пели песни украинских националистов».
В мае 2023 года мэр Краснодара поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни Сердючки, которую включили в одном из них.