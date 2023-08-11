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В Крыму оштрафовали трех девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки

Их заставили под видеозапись спеть песню «Владимир Путин – молодец»
«Новая Газета. Европа»
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Верка Сердючка.
Верка Сердючка. Фото: Sindeyev Vladimir / COVI

Суд в Алуште оштрафовал трех девушек на 15 тысяч рублей по протоколам о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Инцидент произошел накануне в аквапарке города Алушты. Три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом», - говорится в заявлении ведомства.

8 августа телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» опубликовал видео, на котором девушки танцевали под песню Верки Сердючки «Гуляночка», в частности под строчки «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так».

Аниматорок 19, 20 и 26 лет задержали на следующий день. По данным МВД, двое из них приехали в Алушту из российских регионов на сезонный заработок, а третья девушка является местной жительницей.

«Крымский СМЕРШ» также опубликовал видео, на котором девушки приносят извинения, а затем поют песню «Владимир Путин - молодец».

В октябре 2022 года ссуд в Крыму оштрафовал «Миссис Королеву Красоты» Крыма Ольгу Валееву на 40 000 рублей за видео, на котором она вместе с подругой исполняет песню «Червона Калина». Позднее Валеевой отказали в российском гражданстве из-за видео.

В конце декабря в Крыму арестовали троих мужчин на 11, 12 и 13 суток по статье о «дискредитации» ВС РФ за то, что «слушали и громко пели песни украинских националистов».

В мае 2023 года мэр Краснодара поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни Сердючки, которую включили в одном из них.

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