Российские олигархи убирают из биографий упоминания о России

Российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, в массовом порядке переписывают собственные биографии, избавляясь от упоминаний об их связях с Россией, которые стали «токсичными» после начала российского вторжения в Украину, сообщило в пятницу, 11 августа, издание The Moscow Times.

Оно отмечает, что изменения вносятся на личных сайтах богатейших россиян, в том числе продолжающих владеть активами в РФ, которые пытаются «отмыть репутацию» и не подпасть под санкции Запада.

Только в начале нынешней недели стало известно, что почти все упоминания о связях с Россией и СССР убрал со своего сайта сооснователь интернет-сервиса «Яндекс» Аркадий Волож. Покинувший РФ после начала войны и решивший избавиться от российского бизнеса Волож теперь называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане.

Изменения в биографиях

Как финансист «армянского происхождения» теперь представляется инвестбанкир Рубен Варданян, длительное время возглавлявший российскую инвестиционную компанию «Тройка-диалог» со штаб-квартирой в Москве. Эта компания принадлежит Сбербанку, находящемуся под санкциями Запада. В сентябре Варданян, состояние которого до войны против Украины оценивали в один миллиард долларов, отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах.