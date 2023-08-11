В Непале умерла девочка, которую на время менструации выгнали из дома

По данным издания, Анита Чанд умерла от укуса змеи, когда спала. Ее смерть является первым зарегистрированным смертельным случаем с 2019 года, связанным с чхаупади. Тогда умерла 21-летняя Парвати Будха Рават, которая перед этим провела три ночи в хижине. Ее смерть стала пятым зарегистрированным случаем в том году. Как пишет The Guardian, женщины и девочки погибали от нападений животных и от отравления дымом из-за разжигания костров в хижинах без окон.

Районная полиция Байтади заявила, что намерена расследовать смерть Аниты Чанд. Ее семья отрицает, что у девушки были месячные, когда она умерла.

Традиция чхаупади, основанная на вере, что женщины «нечисты» во время менструации, была запрещена в Непале в 2005 году, пишет газета. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф в размере трех тысяч непальских рупий (около 20 долларов) либо лишение свободы на срок до трех месяцев.