График ⟩ Смотрите, как изменились цены на топливо в странах Балтии на этой неделе

В Риге цены на бензин 95 miles и на дизельное топливо подорожали на 2 цента, а на 98 miles plus цена осталась на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе цены на бензин 95 miles и 98 miles plus выросли на 3 цента, а на дизельное топливо - на 4 цента.

В Таллинне цены на все виды топлива не изменились по сравнению с прошлой неделей.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,729 евро, что на 18,5 цента больше, чем в Риге, и на 6,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,829 евро, что на 11,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,629 евро, что на 1,5 центов больше, чем в Риге, и на 10,5 цента больше, чем в Вильнюсе.