Лето по-прежнему радует нас теплом, в городах и за их пределами на велосипедно-пешеходных дорожках аншлаг. Rus.Postimees решил узнать, насколько пешеходам и велосипедистам комфортно находиться рядом в городской и не только среде и в курсе ли они некоторых интересных нюансов дорожного законодательства.
Видео ⟩ Обязан ли велосипедист уступить пешеходу свою часть дорожки и наоборот?
По словам эксперта отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Марины Алексеевой, в последнее время интенсивность движения на пешеходных дорожках и на дорожках для движения легкого транспорта неуклонно растет. В летний период в городском пространстве и на загородных пешеходно-велосипедных дорожках значительно больше и велосипедов, и самокатов, и пешеходов, причем зачастую люди передвигаются группами.
«Понятно, что в некоторых таких ситуациях пешеход может оказаться на том участке дороги, который предназначен для движения только легкого транспорта. Это не запрещено, но всегда нужно учитывать, что необходимо обязательно считаться друг с другом», - комментирует Алексеева.
Действительно, согласно Закону о дорожном движении, пешеход, если позволяет плотность движения, может двигаться по велодорожке или по той части велосипедно-пешеходной дорожки, что отведена под движение велосипедов. Полиция при этом советует не забывать о бдительности и рекомендует пешеходам и велосипедистам по возможности минимизировать возможный риск столкновения.
В свете этого приятно отметить низкую статистику столкновений пешеходов и велосипедистов. Например, за семь месяцев этого года их зарегистрировано шесть, пострадавших было восемь. В целом по всей Эстонии подобных инцидентов ежегодно происходит около пары десятков, что подтверждает мнение большинства участников опроса Rus.Postimees, что пешеходы и велосипедисты сосуществуют вполне мирно.
Илона в целом довольна культурой взаимодействия пешеходов и велосипедов на наших улицах, но она сама часто катается на велосипеде и скейтборде и инциденты случаются.
«Я об этом не знала, потому что сама, например, стараюсь по велодорожкам не ходить. Я думала, что это запрещено». По мнению Илоны, было бы удобнее, если бы пешеходы не заходили на велосипедные дорожки, но вместе с тем она отмечает много позитивных изменений в городской среде в последние годы, благодаря которым удобнее стало передвигаться всем.
Владимир доволен тем, как между собой общаются пешеходы и велосипедисты. Он отмечает особую отзывчивость людей. «Если улыбнулся, пропустил, то точно так же отвечают и тебе». Владимир знает, что пешеходы имеют право передвигаться и по велодорожкам, но считает, что на них часто попадаются люди, которые не понимают, где они идут.
«Вот тогда нет взаимности, - констатирует он. - Постоянно слышишь “фу-фу-фу”. Почему-то эти пешеходы не любят велосипедистов. Вероятнее всего, они не катаются на велосипеде». Владимир тоже выступает за то, чтобы пешеходы не пользовались теми дорожками, по которым двигаются велосипеды.
«Считаю, что нужно разграничить, тогда не будет этих спорных вопросов». Что касается общей инфраструктуры, то, по его мнению, у нас шикарно все сделано: «Красным выделено, знаки везде. Все четко и понятно. Есть с чем сравнивать, поскольку не во всех странах так все хорошо. Я был в Копенгагене, они, конечно, дальше ушли, но мы очень быстро догнали все развитые страны».
Сергей не жалуется на коммуникацию тех, кто идет пешком, с теми, кто крутит педали. Сам катается на велосипеде и пока что без единого столкновения. Что касается права пешеходов двигаться по велодорожке, то Сергей догадывался, что все законно. «Пешеходам везде можно ходить», - говорит он, добавляя, что если пешеходы и велосипедисты не мешают друг другу, то зачем что-то разграничивать. По оценке Сергея, сеть пешеходных и велодорожек в Эстонии лучшая из того, что он видел.
По наблюдениям Каспара, в Эстонии все уступают друг другу дорогу и считаются с друг с другом. О том, что пешеходам можно находиться на велодорожке, Каспар не слышал, но, по его словам, он обычно едет медленно и не беспокоится, есть ли кто-то впереди или позади него.
«Стараюсь пропускать людей. По мне так идите!» - говорит велосипедист, выступающий, кстати, против разделения на отдельные дорожки. «Неприятно, что каждому отведено свое место. Мне по душе, когда правил поменьше, - рассуждает он. - Считаю, что больше всего прав должно быть у пешехода, поскольку, если что-то случается, он оказывается в самом уязвимом положении». Что касается сети велодорожек, то до Нидерландов, говорит Каспар, Эстонии далеко: «Я бывал в Амстердаме, и это день и ночь по сравнению с нами».
По мнению Сийма, что касается Таллинна, то в Ласнамяэ много возможностей, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу. «В центре же сейчас все с ног на голову перевернуто. В Мустамяэ ситуация хуже, - говорит он, - а в Харьюмаа и других населенные пунктах все довольно хорошо».
Он всегда полагал, что если стоит знак велодорожки, это означает, что движение там разрешено только велосипедистам. «Не вижу причин для какого-либо разграничения, все и так справляются, - говорит Сийм. - В городе у всех не сильно различается скорость движения. Может, пешеходу стоит быть повнимательнее, если он идет по велодорожке».
Инфраструктура, по его словам, могла бы быть получше. «Если взять Таллинн, то здесь сделаны пешеходно-велосипедные коридоры. Например, между Нымме и Мустамяэ. Но многие части города ими не покрыты. Думаю, что работа в этом направлении ведется, но могла бы идти и побыстрее».
Наталья считает, что когда у каждого своя дорожка – нет никаких проблем. Она рассказала, что на днях с мужем возвращалась с концерта и на пешеходной дорожке их чуть не сбил велосипедист. «Как оцениваю взаимодействие? Когда у каждого своя дорожка, это лучше», - говорит она. Наталья всегда старается обходить велодорожки стороной, зная, что по ним часто едут довольно быстро.
«Люди должны понимать, что человек занимается спортом, тренируется, зачем ему мешать? Он что, должен тормозить или объезжать?»
Надежда в основном довольна ситуацией, но отмечает, что есть, конечно, и вечно спешащие велосипедисты, которые могут не пропустить с детской коляской. «То, что по закону пешеходы могут находиться на велодорожке, я не знала, теперь буду знать. Но все равно я стараюсь уступать велосипедистам дорогу, конечно», - говорит она, добавляя, что вариант «отдельно пешеход, отдельно велосипедист» был бы куда удобнее.