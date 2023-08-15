Видео ⟩ Обязан ли велосипедист уступить пешеходу свою часть дорожки и наоборот?

«Я об этом не знала, потому что сама, например, стараюсь по велодорожкам не ходить. Я думала, что это запрещено». По мнению Илоны, было бы удобнее, если бы пешеходы не заходили на велосипедные дорожки, но вместе с тем она отмечает много позитивных изменений в городской среде в последние годы, благодаря которым удобнее стало передвигаться всем.

Владимир. Фото: Postimees

Владимир доволен тем, как между собой общаются пешеходы и велосипедисты. Он отмечает особую отзывчивость людей. «Если улыбнулся, пропустил, то точно так же отвечают и тебе». Владимир знает, что пешеходы имеют право передвигаться и по велодорожкам, но считает, что на них часто попадаются люди, которые не понимают, где они идут.

«Вот тогда нет взаимности, - констатирует он. - Постоянно слышишь “фу-фу-фу”. Почему-то эти пешеходы не любят велосипедистов. Вероятнее всего, они не катаются на велосипеде». Владимир тоже выступает за то, чтобы пешеходы не пользовались теми дорожками, по которым двигаются велосипеды.

«Считаю, что нужно разграничить, тогда не будет этих спорных вопросов». Что касается общей инфраструктуры, то, по его мнению, у нас шикарно все сделано: «Красным выделено, знаки везде. Все четко и понятно. Есть с чем сравнивать, поскольку не во всех странах так все хорошо. Я был в Копенгагене, они, конечно, дальше ушли, но мы очень быстро догнали все развитые страны».

Сергей. Фото: Postimees