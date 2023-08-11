Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 11 августа: в ПДД грядут изменения, как влияют концерты мировых звезд на жизнь горожан, виртуальная Старая Нарва нравится не всем, ценные находки для гардероба из секонд-хенда
Сегодня в выпуске:
- Штрафы за неправильную парковку увеличатся вдвое. Также в правилах дорожного движения появится несколько других важных нововведений. Что стало причиной этих инициатив и насколько они жизнеспособны, разбиралась наша корреспондент
- Новости Эстонии: лихачей успокоят принудительными остановками, проект ночных автобусов будет продлен; агрессивный пассажир столичного автобуса выдавал себя за украинца и пустил в ход кулаки
- Как концерты для многотысячной публики на Певческом поле столицы влияют на жизнь людей по соседству и отельный бизнес? Кто регулирует максимально допустимый уровень шума и почему цены за ночь в гостиницах взлетают до небес?
- Виртуальная прогулка по улицам Старой Нарвы теперь доступна для жителей и гостей города. Аттракцион стоимостью почти двести тысяч евро уже вызвал лавину критики, хотя власти города считают его уникальным и современным. В ситуации разбирался наш региональный корреспондент
- Мировые новости: соседние страны озабочены переворотом в Нигере, десятки погибших от огня на Гавайях и лучший звездопад года
- Съемочная группа «Новостей в семь» в сопровождении стилиста и специалиста по подбору гардероба решила выяснить, можно ли найти качественные вещи топовых брендов в магазинах секонд-хэнд и лавках по продаже винтажных вещей. Об открытиях и разочарованиях - в нашем репортаже
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 11 августа.