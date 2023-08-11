«Новости в 7» за 11 августа: в ПДД грядут изменения, как влияют концерты мировых звезд на жизнь горожан, виртуальная Старая Нарва нравится не всем, ценные находки для гардероба из секонд-хенда

Сегодня в выпуске:

- Штрафы за неправильную парковку увеличатся вдвое. Также в правилах дорожного движения появится несколько других важных нововведений. Что стало причиной этих инициатив и насколько они жизнеспособны, разбиралась наша корреспондент

- Новости Эстонии: лихачей успокоят принудительными остановками, проект ночных автобусов будет продлен; агрессивный пассажир столичного автобуса выдавал себя за украинца и пустил в ход кулаки

- Как концерты для многотысячной публики на Певческом поле столицы влияют на жизнь людей по соседству и отельный бизнес? Кто регулирует максимально допустимый уровень шума и почему цены за ночь в гостиницах взлетают до небес?

- Виртуальная прогулка по улицам Старой Нарвы теперь доступна для жителей и гостей города. Аттракцион стоимостью почти двести тысяч евро уже вызвал лавину критики, хотя власти города считают его уникальным и современным. В ситуации разбирался наш региональный корреспондент

- Мировые новости: соседние страны озабочены переворотом в Нигере, десятки погибших от огня на Гавайях и лучший звездопад года

- Съемочная группа «Новостей в семь» в сопровождении стилиста и специалиста по подбору гардероба решила выяснить, можно ли найти качественные вещи топовых брендов в магазинах секонд-хэнд и лавках по продаже винтажных вещей. Об открытиях и разочарованиях - в нашем репортаже