Убийство, выложенное в Instagram ⟩ Босниец застрелил свою жену, еще двух человек и себя

«Три человека были убиты и трое ранены. Когда полиция нашла беглеца, он покончил жизнь самоубийством», - сообщили в полиции.

Бойня произошла в северо-восточном боснийском городе Градачаце.

По сообщениям ряда боснийских СМИ, сначала мужчина убил свою жену, видеозапись убийства которой он выложил в Instagram.

Затем он убил своего знакомого и его сына.

Первоначально местные издания сообщили, что мужчина также успел застрелить полицейского, однако позже эта информация была опровергнута местным телеканалом, который сообщил, что раненый полицейский был осмотрен и отправлен домой на лечение.

Однако Serbia Telegraf пишет, что, помимо полицейского, убийца успел ранить еще двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии в Университетской больнице Тузлы.

После того, как полиция окружила мужчину, который уже убил трех человек, он покончил с собой.