Убийство, выложенное в Instagram ⟩ Босниец застрелил свою жену, еще двух человек и себя

В пятницу в Боснии вооруженный человек убил трех человек, в том числе свою супругу, убийство которой он опубликовал в социальных сетях.
«Три человека были убиты и трое ранены. Когда полиция нашла беглеца, он покончил жизнь самоубийством», - сообщили в полиции.
Бойня произошла в северо-восточном боснийском городе Градачаце.
По сообщениям ряда боснийских СМИ, сначала мужчина убил свою жену, видеозапись убийства которой он выложил в Instagram.
Затем он убил своего знакомого и его сына.
Первоначально местные издания сообщили, что мужчина также успел застрелить полицейского, однако позже эта информация была опровергнута местным телеканалом, который сообщил, что раненый полицейский был осмотрен и отправлен домой на лечение.
Однако Serbia Telegraf пишет, что, помимо полицейского, убийца успел ранить еще двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии в Университетской больнице Тузлы.
После того, как полиция окружила мужчину, который уже убил трех человек, он покончил с собой.
Региональный телеканал N1 сообщил, что инструктор по фитнесу из Градачаца разместил в социальных сетях несколько видеороликов с описанием своих действий, пока находился в бегах.