Мировой спрос на нефть в этом году вырастет до рекордного уровня

Мировой спрос на нефть в июне-августе уже достиг рекордного уровня в 103 млн баррелей в день и может достичь нового пика, говорится в ежемесячном докладе МЭА, базирующегося в Париже.

«В 2023 году ожидается увеличение мирового спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в день до 102,2 млн баррелей в день», - говорится в докладе.

По данным МЭА, 70% этого роста пришлось на Китай, причем спрос со стороны азиатского гиганта также оказался выше ожидаемого, достигнув нового максимума, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу состояния экономики.

«Мировой спрос на нефть приближается к рекордным уровням, чему способствуют активные летние авиаперевозки, увеличение использования нефти в энергетике и бурная деятельность нефтехимической промышленности Китая», - говорится в сообщении МЭА.

По данным агентства, прогнозируемый рост мирового спроса в 2023 году станет самым высоким в этом году, поскольку в феврале уже был сделан прогноз о рекордном годовом увеличении спроса до 101,9 млн баррелей в день.

Увеличение спроса на нефть происходит на фоне напряженности на мировых рынках в связи с сокращением мировых поставок нефти в июле.

Поскольку Саудовская Аравия в прошлом месяце резко сократила добычу, чтобы поддержать цены, объем производства в альянсе ОПЕК+, состоящем из 23 стран, снизился на 1,2 млн баррелей в день до 50,7 млн.

Объемы добычи стран, не входящих в ОПЕК+, увеличились до 50,2 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении МЭА.

МЭА прогнозирует замедление роста спроса в 2024 году, поскольку мир стремится бороться с изменением климата и сокращать использование ископаемого топлива.