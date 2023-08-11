В Литву сбежал еще один российский офицер. Он запросил политическое убежище и поговорил с Би-би-си

Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313-39 (копия военного билета есть в распоряжении Би-би-си) - это «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края. Би-би-си направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться со специальным корреспондентом Би-би-си Ильей Барабановым.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», - сказал Иван Королев Би-би-си.

Удостоверение личности офицера. Фото: BBC

«Я принимал участие в СВО, но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, - утверждает офицер. - Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину». Независимым подтверждением этой информации Би-би-си на данный момент не располагает.