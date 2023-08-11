Крупный предприниматель Олег Гросс был доставлен в больницу на скорой помощи

Бизнесмен, которому в начале года исполнился 71 год, был доставлен на машине скорой помощи с места работы и жительства в Лепна в Ида-Таллиннскую центральную больницу. В настоящее время Гросс вернулся домой и признался, что чувствует себя хорошо. По его мнению, причиной проблем со здоровьем стала травма сонной артерии, полученная в свое время во время занятий борьбой.