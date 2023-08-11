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Крупный предприниматель Олег Гросс был доставлен в больницу на скорой помощи

Айвар Ояперв
, журналист Virumaa Teataja
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Олег Гроссь.
Олег Гроссь. Фото: Ain Liiva

Рано утром во вторник владелец компании OG Elektra AS и крупный предприниматель Олег Гросс почувствовал себя плохо, и коллеги вызвали скорую помощь.

Бизнесмен, которому в начале года исполнился 71 год, был доставлен на машине скорой помощи с места работы и жительства в Лепна в Ида-Таллиннскую центральную больницу. В настоящее время Гросс вернулся домой и признался, что чувствует себя хорошо. По его мнению, причиной проблем со здоровьем стала травма сонной артерии, полученная в свое время во время занятий борьбой.

«Кажется, все в порядке», - сказал предприниматель в продолжительной беседе с журналистом Virumaa Teataja.

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