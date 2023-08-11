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В Нарве вновь родилась новая коалиция. Катри Райк: «Нет, конец света в Нарве не близок»

Маргус Мартин
, журналист
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Мэр Катри Райк на заседании Нарвского городского собрания летом 2022 года.
Мэр Катри Райк на заседании Нарвского городского собрания летом 2022 года. Фото: Ilja Smirnov

Сегодня днем в Нарве был подписан документ, согласно которому две фракции - Narva Heaks и Respekt - образовали новую коалицию. Точное содержание коалиционного соглашения будет изложено на бумаге и обнародовано в течение следующей недели.

Причиной распада предыдущей коалиции, по мнению мэра Нарвы Катри Райк (социал-демократы), стали интриги и противоречия, которые наносили ущерб управлению городом, а также то, что один из нынешних партнеров - она имела в виду фракцию Центристской партии - ставил личные и партийные интересы выше интересов города.

«По сути, в течение полугода не принималось никаких решений. В конце марта мы приняли бюджет города. Первые реорганизации структуры городской управы были проведены еще в декабре. Те самые злополучные названия улиц, которые сейчас переименовал [региональный] министр Мадис Каллас, лежали на столе гособрания с апреля. Поэтому коалиция, по сути, закончилась, и нужно было создавать что-то новое», - рассуждает Райк.

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