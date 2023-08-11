Сегодня днем в Нарве был подписан документ, согласно которому две фракции - Narva Heaks и Respekt - образовали новую коалицию. Точное содержание коалиционного соглашения будет изложено на бумаге и обнародовано в течение следующей недели.
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В Нарве вновь родилась новая коалиция. Катри Райк: «Нет, конец света в Нарве не близок»
Причиной распада предыдущей коалиции, по мнению мэра Нарвы Катри Райк (социал-демократы), стали интриги и противоречия, которые наносили ущерб управлению городом, а также то, что один из нынешних партнеров - она имела в виду фракцию Центристской партии - ставил личные и партийные интересы выше интересов города.