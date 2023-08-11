В Нарве вновь родилась новая коалиция. Катри Райк: «Нет, конец света в Нарве не близок»

Причиной распада предыдущей коалиции, по мнению мэра Нарвы Катри Райк (социал-демократы), стали интриги и противоречия, которые наносили ущерб управлению городом, а также то, что один из нынешних партнеров - она имела в виду фракцию Центристской партии - ставил личные и партийные интересы выше интересов города.

«По сути, в течение полугода не принималось никаких решений. В конце марта мы приняли бюджет города. Первые реорганизации структуры городской управы были проведены еще в декабре. Те самые злополучные названия улиц, которые сейчас переименовал [региональный] министр Мадис Каллас, лежали на столе гособрания с апреля. Поэтому коалиция, по сути, закончилась, и нужно было создавать что-то новое», - рассуждает Райк.