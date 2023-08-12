Правительство Италии решило ограничить рост цен на авиабилеты. Решение разозлило Ryanair

Это означает, что правительство Италии запретит авиакомпаниям повышать цены более чем на 200% от средней стоимости рейсов между континентальной частью Италии и Сицилией или Сардинией. В данный момент не ясно, как будет устанавливаться «средняя стоимость».

Правительство Италии решилось на такой шаг, так как цена на билеты авиакомпаний на оба итальянских острова резко выросли. Правительство приняло это решение на следующий день после введения налога на сверхприбыль банков, что вызвало недоумение у международных наблюдателей за экономической стратегией.

Авиакомпании негативно отреагировали на решение правительства Италии, а генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон назвал такой шаг противозаконным.

«Это смешно, незаконно и является вмешательством в свободный рынок Европы. Это противоречит европейскому законодательству. Это решение нужно отменить», - сказал Уилсон.

Представители Еврокомиссии сообщили, что связались с властями Италии и надеются получить «более подробную информацию о принятом решении». Указывается, что Еврокомиссия поддерживает мероприятия, улучшающие воздушное сообщение по доступным ценам, однако «главным гарантом низких цен всегда является качественная конкуренция».

В летний сезон Ryanair реализует более 500 рейсов в неделю между континентальной частью Италии и островами. Уилсон сравнивает решение правительства Италии с «практикой СССР в 1927 году».

«С экономической точки зрения такое решение нелогично, так как призывает компанию снизить присутствие в Италии и перенаправить рейсы в другие места. Даже школа Гарри Поттера поняла, что нужно увеличивать предложение, чтобы снизились цены», - иронизирует Уилсон.