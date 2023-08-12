Во вторник вечером около восьми часов в Юго-Восточной Эстонии проехали по шоссе Рига-Псков через поселок Миссо в сторону России два больших автотрейлера, на них, судя по бело-зеленому цвету, комбайны немецкой фирмы Claas.
Для подписчиков
Фото ⟩ Германия использует Эстонию для отправки своей сельхозтехники в Россию
Однако они не направились в находящийся в десятке километров погранпункт Лухамаа, что подтвердило и наблюдение представителя Postimees, который прибыл туда на велосипеде через час, это подтвердил и сотрудник погранпункта. Тот же сотрудник рассказал, что вечером, когда ехал на работу, видел эти трейлеры с сельхозтехникой, направлявшиеся в сторону погранпункта Койдула.