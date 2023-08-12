«Культура против войны»: в Таллинне в честь Дня независимости Украины откроется фотовыставка

Фотовыставка будет представлена в рамках комплексного проекта «Culture vs War», инициированного Ассоциацией «Смотри украинское!» совместно с Ассоциацией украинских организаций в Эстонии и при содействии посольства Украины в Эстонии для фиксации и донесения правды о войне России против Украины через истории борьбы известных деятелей культуры.

Выставку торжественно откроет посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.

Фотовыставка состоит из подборки 30 работ участников проекта – украинского кинооператора Сергея Михальчука и украинских фотохудожников супругов Влады и Константина Либеровых.

Героями проекта являются известные деятели культуры, которые заступили в ряды ВСУ, а также которые занимаются активной волонтерской деятельностью.

На фото запечатлены события и факты борьбы украинского народа с российским агрессором.

Фотовыставка продлится ориентировочно до 10 сентября 2023 года.

Также в рамках вышеупомянутого проекта и Украинского киноклуба в Эстонии, основанного Ассоциацией украинских организаций в Эстонии, 25 августа в 18 часов в кинотеатре Sõprus состоится показ документальных фильмов-новелл «Culture vs War».

Героями фильмов являются Сергей Михальчук (кинооператор), Сергей Жадан (писатель, музыкант), группа «Антитела», Влада и Константин Либеровы (фотохудожники).

Фильм рассказывает миру об украинских творцах, поставивших творчество на паузу, чтобы защищать Украину.

Проект «Культура против войны» создан Ассоциацией «Содействие развитию кинематографа в Украине – Смотри украинское!» при поддержке European Union in Ukraine, МИД Украины, Фонда МHP-Gromadi и Компании «Вавилон».

В Эстонии проект представляет Ассоциация украинских организаций в Эстонии.