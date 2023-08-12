Фото ⟩ Латвийский предприниматель выкупил у гражданина России историческое поместье

Как указал Дубинскис, поместье на протяжении двенадцати лет находилось в собственности гражданина России, и он займется его восстановлением.

Предприниматель отметил, что его первоочередной задачей будет создание в поместье гостиницы в стиле «дизайн и благополучие», где гости могли бы «отдыхать с пользой для здоровья и наслаждаться эстетически приятной окружающей средой».

Кроме того, Дубинскис планирует организовывать в поместье различные культурные мероприятия: концерты, театральные представления, вечера импровизации, поэзии и литературы, дегустации вина, кулинарные мастер-классы, танцевальные балы, художественные выставки, лечебные массажи, банные ритуалы, а также обучение и мероприятия для предпринимателей.

В планы бизнесмена входит также восстановление сада усадьбы и сохранение публичного доступа к местному парку.