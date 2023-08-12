Куда смотрят родители? Компания детей терроризирует посетителей пляжа

Эгерт заявил, что в разрезе последних пяти лет видно, насколько сильно изменились характер и число нарушений общественного порядка на территории пляжа. «Люди стали понимать, для чего нужны присутствие и контроль береговой охраны. Нарушения, конечно, бывают, но благодаря проделанной работе с годами их стало существенно меньше», - говорит он. В этом сезоне на пляже Эмайыги совершено более 1900 нарушений общественного порядка.

На пляже главное – руководствоваться здравым рассудком. «Пожалуйста, не идите в воду в нетрезвом состоянии. Потерять жизнь в результате таких необдуманных действий до нелепости просто», - предупреждает он.

Невоспитанные дети мешают другим отдыхающим

Сотруднику береговой охраны сталкиваются с различными проблемами. Из повторяющихся ситуаций Эгерт выделил приход на пляж Эмайыги компании детей, воспитание которых уступает воспитанию их сверстников и которые часто нарушают на пляже порядок.

«Печально, что несмотря на то, что этих детей неоднократно призывали к порядку, они просто не понимают неуместности своих поступков. Так что можно сказать, что родители уделяли недостаточно времени их воспитанию, и сопутствующие этому проблемы, к сожалению, переносятся и на пляж. Проблемное поведение этих детей мешает другим посетителям пляжа: дети кричат, ведут себя надменно, обзываются, кроме того, они подвергают опасности свое здоровье, например, прыгая в воду вниз головой там, где это запрещено», - перечисляет сотрудник береговой охраны.

Он подчеркивает, что прыжок в воду вниз головой – технический прыжок, и если войти в воду немного не под тем углом, можно серьезно повредить позвоночник. «К тому же при таком прыжке человек на некоторое время уходит под воду, и, если он выплывет на метр дальше, другие люди, а также водный транспорт на Эмайыги могут не заметить его. При неудачном стечении обстоятельств это может закончиться весьма печально», - говорит он.