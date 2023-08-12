Эстонская судебная система: Середенко не был правозащитником, им руководили из России

Середенко, родившийся в Раквере и работавший дворником в школе в Маарду, уже с десяток лет назад сеял такие настроения в своих интервью русскоязычным изданиям. Отвечая на вопросы журналистов об Эстонии, он плавно переводил разговор на нацизм, концлагеря и бегство из них: «Эстония сейчас - это неонацизм. Это мой окончательный диагноз». Он приводил в пример украинского таксиста, который с надеждой заявил ему, что Украина «ждет». На уточняющий вопрос журналиста о том, что иллюстрирует такой пример и о каком ожидании идет речь, Середенко сказал, что не ему следует задавать такой вопрос, и коротко добавил: «Ответ таков, что мы ждем».