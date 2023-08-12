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Эстонская судебная система: Середенко не был правозащитником, им руководили из России

Брита-Мария Алас
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Сергей Середенко.
Сергей Середенко. Фото: Таави Сепп

60-летний Сергей Середенко, осужденный за деятельность против эстонского государства, пытался убедить три судебные инстанции в том, что его прокремлевская деятельность и публикации лишь случайно совпадают со взглядами российских властей.

В одном сетевом сообществе, объединяющем представителей русскоязычного населения Эстонии, бросается в глаза обращение Сергея Середенко: «Будьте готовы!». Остальные члены группы хотят мира, терпения и дружбы.

Середенко, родившийся в Раквере и работавший дворником в школе в Маарду, уже с десяток лет назад сеял такие настроения в своих интервью русскоязычным изданиям. Отвечая на вопросы журналистов об Эстонии, он плавно переводил разговор на нацизм, концлагеря и бегство из них: «Эстония сейчас - это неонацизм. Это мой окончательный диагноз». Он приводил в пример украинского таксиста, который с надеждой заявил ему, что Украина «ждет». На уточняющий вопрос журналиста о том, что иллюстрирует такой пример и о каком ожидании идет речь, Середенко сказал, что не ему следует задавать такой вопрос, и коротко добавил: «Ответ таков, что мы ждем».

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