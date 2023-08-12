Завуч Силламяэской госгимназии: в Ида-Вирумаа все больше охотно говорящих по-эстонски людей

Тийман считает, что особенно сложно сменить место работы для тех педагогов, у которых есть семья и у которых собственные дети ходят в детский сад или в школу. Тийман отметчает, что ей самой было легче сделать выбор, потому что у нее имеется связь с Ида-Вирумаа. «Должна признаться, что я не совсем незнакома с этой местностью. Я сама ходила тут в школу. После окончания университета жизнь сложилась так, что я жила и работала в других местах, - говорит Тийман. - Мне не придется начинать тут совсем уж с нуля. Я немного знаю этот регион, хоть и уехала отсюда довольно давно».