Завуч Силламяэской госгимназии: в Ида-Вирумаа все больше охотно говорящих по-эстонски людей

59-летняя Эрика Тийман, переехавшая из Южной Эстонии в Ида-Вирумаа, чтобы с нового учебного года работать завучем в Силламяэской государственной гимназии (открывающейся 1 сентября на базе Силламяэской гимназии), говорит, что для нее зарплата не была основным мотивом для смены места работы.
«Я подала заявку, и мы очень хорошо поняли друг друга. В этом плане, я думаю, выбор руководства гимназии тоже был таким», - рассказала Тийман. По ее словам, в самую первую очередь претендовать на эту должность ее соблазнила открывающаяся возможность релизовать себя именно в государственной гимназии.
«Я верю, что это новый уровень для самой гимназии, преподавателей и учеников, новая ответственность и очень хорошая возможность для развития как учащихся, так и преподавателей. Это увлекательно!».
Надбавка к зарплате в размере 874 евро, установленная государством для учителей, не распространяется на Тийман, которая станет завучем, однако Министерство образования также выделяет деньги местным самоуправлениям, которые могут быть использованы в качестве обеспечения надбавок к зарплате и руководителей учебных заведений.
«Кто-то из знакомых сказал мне, что будучи преподавателем эстонского как неродного языка, какое-то время работал в Ида-Вирумаа, но когда создал семью, тогда уехал в другое место. Я знаю учителей эстонского языка, которые время от времени брали на себя обязательство преподавать эстонский в Силламяэ или Нарве, принимали в этом регионе экзамены по эстонскому и пытались работать именно по этой линии», - добавила Тийман.
По ее словам, эта тема стоит сейчас среди преподавателей на повестке дня если не как представляющая первостепенный интерес, то, по крайней мере, как заслуживающая серьезного размышления. Тийман добавляет, что было много слышно о собирающихся переехать в Ида-Вирумаа для работы преподавателей, и какая-то часть действительно переезжает.
Тийман считает, что особенно сложно сменить место работы для тех педагогов, у которых есть семья и у которых собственные дети ходят в детский сад или в школу. Тийман отметчает, что ей самой было легче сделать выбор, потому что у нее имеется связь с Ида-Вирумаа. «Должна признаться, что я не совсем незнакома с этой местностью. Я сама ходила тут в школу. После окончания университета жизнь сложилась так, что я жила и работала в других местах, - говорит Тийман. - Мне не придется начинать тут совсем уж с нуля. Я немного знаю этот регион, хоть и уехала отсюда довольно давно».
По словам завуча, новое место жительства и работы требует изменения некоторых привычек, но прежние контакты можно легко сохранить. «С сегодняшними техническими возможностями это же вообще не проблема», - подтвердила Тийман.
Что касается языковых навыков учителей, то она не видит проблем в Силламяэской гимназии. «Я прихожу в школу, и пока что и встречи, и общение с людьми происходят на эстонском языке. И в этом регионе я с каждым годом все чаще вижу, что в магазинах и на улицах люди отвечают на эстонском языке, - сказала Тийман. - Люди могут говорить по-эстонски, и очень многие - хотя, конечно, и не все - хотят говорить на эстонском».