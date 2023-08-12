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Руководители школ Ида-Вирумаа подтверждают: повышенная зарплата привлекает в регион учителей-эстонцев

Маргус Мартин Лоора-Элизабет Ломп
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Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт.
Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

По словам директоров школ Ида-Вирумаа, повышение заработной платы помогает привлечь в регион все больше эстоноязычных учителей.

Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии, отметил, что 23 учителя в его учебном учреждении свободно владеют эстонским языком (большинство из них говорят на нем как на родном, двое имеют уровень C1). В то же время он с одобрением сказал, что повышение зарплаты дает свои плоды, и в Ида-Вирумаа приезжают очень хорошие учителя.

«К нам пришли на работу два новых учителя английского языка, учитель французского, учитель эстонского, учитель эстонского языка как неродного и учитель рисования. Также появился новый педагог для проведения занятий по интересам и новый проектный руководитель. Сейчас гимназия ищет учителя химии и учителя музыки, который также мог бы руководить хором».

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