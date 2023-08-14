ФОТО ⟩ Строительные будни Виймси: местные жители против, а дома все равно растут

Не так давно самоуправление высказало мнение, что иммиграцию из-за пределов волости нужно сократить: по мнению волостной управы, в Виймси переселяется слишком много народу, поэтому многоквартирной застройке сказано решительное «нет». Нечего воздух портить, и так лес вырубают, на Пирита-теэ пробки, а теперь еще и с питьевой водой проблемы!