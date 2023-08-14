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ФОТО ⟩ Строительные будни Виймси: местные жители против, а дома все равно растут

Вера Копти
, журналист
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Виймси продолжает застраиваться новыми рядными и частными домами.
Виймси продолжает застраиваться новыми рядными и частными домами. Фото: Вера Копти.

Самое богатое самоуправление Эстонии - волость Виймси - средоточие дорогой недвижимости, будь то роскошные виллы, спроектированные известными архитекторами, уютные рядные, стильные парные и немногочисленные многоквартирные дома. Но не все так просто.

Не так давно самоуправление высказало мнение, что иммиграцию из-за пределов волости нужно сократить: по мнению волостной управы, в Виймси переселяется слишком много народу, поэтому многоквартирной застройке сказано решительное «нет». Нечего воздух портить, и так лес вырубают, на Пирита-теэ пробки, а теперь еще и с питьевой водой проблемы!

При этом волостная управа продолжает утверждать детальные планировки земельных участков для частного строительства, и все дальше и дальше вглубь леса устремляется сначала тяжелая строительная техника, а затем и дорогие машины новых жителей элитного полуострова.

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