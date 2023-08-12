ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украине не хватает качественных средств ПВО для защиты всей территории страны

Бои на территории обоих населенных пунктов еще частично продолжаются, и не исключено, что там окружены какие-то более мелкие российские части. Это означает прежде всего то, что российские оборонительные позиции в значительной степени рассыпаются, и россияне, вероятно, понесли значительные потери. В районе обоих населенных пунктов россиянами были развернуты крупые силы, заменить которые эквивалентными резервами будет непросто.

На западном берегу Днепра Украина в последние дни значительно усилила активность своих артиллерийских обстрелов. Все три плацдарма, созданные украинскими войсками, удерживаются и расширяются. Это операция спецназа, а более крупные подразделения с бронетехникой через реку не перебрасывались. Российской армии явно не хватает резервов и боеспособных частей для противодействия украинским силам, сосредоточенным на этих плацдармах.

Ситуация может стать опасной для российских войск в их тылу. Украинские силы, похоже, пока не готовятся к крупной операции по переправе через реку. Однако, даже действуя небольшими силами, украинцы могут значительно нарушить тыловое обеспечение российской армии на южном фронте.

Крым стал зоной активных боевых действий

В Крыму вчера снова прогремели сильные взрывы, на этот раз в восточной части полуострова. Россия в очередной раз остановила движение по Крымскому мосту. По официальным данным, было сбито около двадцати украинских беспилотников, но сообщения, циркулирующие в социальных сетях, по-прежнему указывают на более крупные взрывы в регионе. Теперь мы можем говорить о Крыме как о зоне активных боевых действий, что является фундаментальным изменением по сравнению с ситуацией четыре месяца назад.