Передача Германией Украине двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса Patriot, безусловно, принесет украинской стороне немало пользы, но эта мера и близко не покрывает имеющихся у Украины потребностей, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украине не хватает качественных средств ПВО для защиты всей территории страны
Россия продолжает наносить авиаудары, пытаясь поразить базы украинских ВВС на западе Украины. Ивано-Франковск вчера был атакован четырьмя сверхзвуковыми ракетами типа «Кинжал». Одна ракета была сбита, еще одна попала в здание в черте города, о судьбе еще двух ракет пока информации нет.
Украине не хватает надлежащих средств ПВО для защиты всей территории страны. Две пусковые установки для системы Patriot, недавно поставленные Германией, полезны, но этого недостаточно. Ракетные удары последнего месяца показывают, что у России осталось довольно мало средств для таких атак, и поэтому существенно повлиять на боеспособность Украины россиянам этими ударами не удалось. Большая часть ракет была потрачена просто на бомбардировки городов и гражданской инфраструктуры. Однако таким образом сломить волю украинцев к сопротивлению невозможно.
Попавший в спортивную трансляцию взрыв дрона изобличил российскую пропаганду во лжи
Кроме того, сегодня ночью Россия провела маломасштабную атаку иранскими беспилотниками, однако сообщений о ее результатах пока не появлялось.
Вчера была предпринята очередная атака беспилотников на Москву, на этот раз взрыв произошел уже ближе к центру города. Российские официальные лица утверждают, что беспилотник был сбит российской системой ПВО. Особенно неприятным для российских властей это инцидент сделало то обстоятельство, что взрыв беспилотника попал в одну из прямых телетрансляций соревнований по академической гребле. Это подтверждение тому, что российские чиновники нечестны в своих отчетах, и очевидно, что в долгосрочной перспективе такие утаивания информации будут все активнее замечаться населением России.
На фронте существенных изменений нет
В райне Сватово и Северодонецка Россия пытается организовать более крупные удары в северной части линии фронта. Источники с российской стороны утверждают, что на некоторых участках российскими силами достигнут значительный прогресс, украинские источники сообщают, что атаки отбиты. Можно предположить, что иногда позиции переходят из рук в руки, но серьезных успехов российским войскам добиться не удалось. Некоторые аналитики предполагают, что российские войска проводят наступление в этом районе для того, чтобы облегчить положение своих войск у Бахмута, и у россиян есть надежда, что украинское командование будет вынуждено перевести на это направление с юга дополнительные войска.
Однако если российской армии удалось бы повторно вторгнуться в районы Харьковской области и занять более крупный населенный пункт, это, безусловно, придало бы российскому руководству политическую уверенность в себе.
У Бахмута Россия организует более крупные контрнаступления при поддержке переброшенных в регион резервов и пытается восстановить утраченные в последние недели позиции. Возможно, произошли незначительные позиционные изменения в одну из сторон, но в целом расстановка войск за последние три дня не изменилась.
Вокруг Донецка продолжаются позиционные бои.
На южном фронте Россия безуспешными контратаками пытается удержать свои позиции. В последние дни украинские атаки начали давать результаты, особенно в направлении Бердянска и Мелитополя. Украина не предоставляет оперативной и точной информации о своем продвижении, но на основании данных из нескольких источников можно сделать вывод, что населенные пункты Урожайное (Бердянское направление) и Работино (Мелитопольское направление) переходят под контроль Украины.
Бои на территории обоих населенных пунктов еще частично продолжаются, и не исключено, что там окружены какие-то более мелкие российские части. Это означает прежде всего то, что российские оборонительные позиции в значительной степени рассыпаются, и россияне, вероятно, понесли значительные потери. В районе обоих населенных пунктов россиянами были развернуты крупые силы, заменить которые эквивалентными резервами будет непросто.
На западном берегу Днепра Украина в последние дни значительно усилила активность своих артиллерийских обстрелов. Все три плацдарма, созданные украинскими войсками, удерживаются и расширяются. Это операция спецназа, а более крупные подразделения с бронетехникой через реку не перебрасывались. Российской армии явно не хватает резервов и боеспособных частей для противодействия украинским силам, сосредоточенным на этих плацдармах.
Ситуация может стать опасной для российских войск в их тылу. Украинские силы, похоже, пока не готовятся к крупной операции по переправе через реку. Однако, даже действуя небольшими силами, украинцы могут значительно нарушить тыловое обеспечение российской армии на южном фронте.
Крым стал зоной активных боевых действий
В Крыму вчера снова прогремели сильные взрывы, на этот раз в восточной части полуострова. Россия в очередной раз остановила движение по Крымскому мосту. По официальным данным, было сбито около двадцати украинских беспилотников, но сообщения, циркулирующие в социальных сетях, по-прежнему указывают на более крупные взрывы в регионе. Теперь мы можем говорить о Крыме как о зоне активных боевых действий, что является фундаментальным изменением по сравнению с ситуацией четыре месяца назад.
На фронтах Россия пытается вернуть себе стратегическую инициативу, нанося удары на севере Донбасса, чтобы помешать украинскому наступлению. Идет игра нервов. Российское командование, по-видимому, пошло на довольно большой риск, так как после захлебнушегося наступления на севере там остаются скованными довольно крупные соединения, которые нельзя использовать в качестве резервов на южном фронте. Украина же должна еще иметь большую часть сил, подготовленных для контрнаступления, в резерве. Если украинцы смогут закрепить свой успех на юге в ближайшие недели, у них могут появиться новые возможности для атаки и на других участках. Однако если их оборона не выдержит на севере, ситуация станет намного сложнее.