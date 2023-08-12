Капитан сборной Англии официально перешел в «Баварию»

Действующий чемпион Германии заплатил за приобретение прав на игрока лондонскому «Тоттенхэму» более 110 млн евро. Дебютировать за «Баварию» Кейн может уже сегодня, в игре за Суперкубок Германии против «Лейпцига».

Как сказал сам 30-летний Кейн, это правильный момент для того, чтобы покинуть «Тоттенхэм». «Я очень счастлив перейти в «Баварию». Это один из сильнейших клубов мира, а мне всегда хотелось соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне», - написал Кейн в соцсетях.

До сих пор Кейн не выиграл в своей карьере ни одного трофея. С переходом в «Баварию», вероятно, эта ситуация изменится. «Бавария» 33 раза выигрывала чемпионат Германии. В последние 11 лет клуб неизменно первенствовал в Бундеслиге.