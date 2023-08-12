Лесные пожары на Гавайских островах: более 60 погибших

По меньшей мере 67 человек погибли в результате лесных пожаров, которые охватили Гавайские острова.
Больше всего пострадал популярный среди туристов остров Мауи - один из крупнейших на Гавайском архипелаге. Вице-губернатор штата назвала пожары беспрецедентными.
Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.
Администрация президента Байдена в четверг объявила пожары на Гавайях «крупной катастрофой». Присвоение бедствию на островах этого статуса означает, что на борьбу с огнем и последствиями будут брошены федеральные силы и средства.
По данным властей, огонь разрушил более 1700 домов; 11 тысяч человек остаются без электричества, более 2 тысяч провели ночь во временном жилье.
Число жертв может значительно возрасти, отмечают власти.
Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.
Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.
«Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, - сказала AFP руководительница местной школы серфинга. - Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову».
Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем, от многих зданий остались лишь руины.
«Мы едва успели [бежать]», - рассказал агентству Associated Press житель Лахайны Кеаумоку Капу.
Во вторник около 16 часов его жена настояла, чтобы они уехали из города.
После этого, по его словам, «все пошло кувырком» - ветер стремительно усилился.
Дым и пламя уже были видны в двух кварталах от их дома, когда Капу с женой погрузились в машину и поехали.
«Когда мы обернулись, наше здание уже горело. Все произошло очень быстро», - сказал он AP.
Они поехали в Маалеа на южном побережье острова, где провели ночь в машине.
Служба береговой охраны США сообщила, что выловила из воды 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров.
В четверг утром власти начали массовую эвакуацию туристов из западной части Мауи в аэропорт Кахулуи.
Авиакомпания Southwest Airlines заявила, что увеличит количество рейсов на Гавайи.
Несколько пожаров вспыхнуло и на Большом острове, или острове Гавайи, по которому назван весь архипелаг.
Мэр округа Мауи Ричард Биссен сказал журналистам, что распространению лесных пожаров способствовала длительная засуха.
По его словам, власти «не ожидали одновременного возникновения такого количества пожаров» и в результате были вынуждены привлекать ресурсы из разных мест.
Вице-губернатор Гавайев Сильвия Люк высоко оценила действия спасателей. «Это делает Гавайи действительно особенным местом», - сказала она, имея в виду слаженную работу экстренных служб.
По ее словам, на то, чтобы полностью оценить ущерб, могут потребоваться «недели, а может быть, и месяцы».