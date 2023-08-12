Лесные пожары на Гавайских островах: более 60 погибших

Больше всего пострадал популярный среди туристов остров Мауи - один из крупнейших на Гавайском архипелаге. Вице-губернатор штата назвала пожары беспрецедентными.

Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Администрация президента Байдена в четверг объявила пожары на Гавайях «крупной катастрофой». Присвоение бедствию на островах этого статуса означает, что на борьбу с огнем и последствиями будут брошены федеральные силы и средства.

Лесные пожары Фото: Reuters

По данным властей, огонь разрушил более 1700 домов; 11 тысяч человек остаются без электричества, более 2 тысяч провели ночь во временном жилье.

Число жертв может значительно возрасти, отмечают власти.

Лесные пожары Фото: Reuters

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Пожары Фото: Reuters

«Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, - сказала AFP руководительница местной школы серфинга. - Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову».

Лесные пожары Фото: Reuters